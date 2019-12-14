Arda Turan sürprizi! Galatasaray derken...

TRT Spor'dan Ersin Düzen'in aktardığı bilgiye göre, tecrübeli futbolcu Başakşehir'den ayrılması durumunda eski hocası Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Beşiktaş'a transfer olması daha muhtemel.



TERİM'İ ŞAŞIRTTI



Maç sonrası olayı değerlendiren Terim, Ben çok şaşırdım, beklemiyordum. Evlatlar bazen kızdırıyor. Bazen şaşırtıyor. Bazen de duygulandırıyor.



Benim tanıdığım o eski Arda'yı görür gibi oldum bugün. Ben de çok duygulandım açıkçası. İnşallah onun da el öpenleri çok olur. Benim bıraktığım, benim yetişmesinde katkıda bulunduğum Arda, bu Arda. Bu Arda adamın kalbine de girer, gönlüne de girer tabii ki. O gün o söylemimi hak ediyorsa, bugün de bu söylemimi hak ediyor" diye konuşmuştu.



Bu yaşanan gelişmeler Galatasaray'ın Arda Turan'ın ocak ayında sarı-kırmızılı takıma geri döneceği şeklinde yorumlanmıştı.



(Fotomaç)



