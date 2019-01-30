Son Dakika Haberleri: Arda Turan ve Berkay Duruşma İçin Adliyeye Geldi

Arda Turan ve Berkay Duruşma İçin Adliyeye Geldi

1 saat önce

Serpil KIRKESER - Özden ATİK - İstanbul DHAFutbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasındaki kavgaya ilişkin açılan davanın görülmesine bugün başlanacak.

Arda Turan ve Berkay Duruşma İçin Adliyeye Geldi, System.String[]
Serpil KIRKESER - Özden ATİK - İstanbul DHA

Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasındaki kavgaya ilişkin açılan davanın görülmesine bugün başlanacak. Bugün doğum günü olan Arda Turan'ın 12,5 yıla, Berkay Şahin'in ise 2 yıla kadar hapsi isteniyor.

Arda Turan ile Berkay Şahin, 3 ay önce Emirgan'da gittikleri eğlence mekanında kavga etmişti. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede müşteki şüpheli olarak yer alan Turan hakkında "cinsel taciz", "kasten yaralama", "Korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme", "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 12,5 yıla kadar, müşteki şüpheli Berkay Şahin hakkında da "hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istenmişti. 32. yaşını kutlayan Arda Turan'ın ilk kez görülecek duruşma için adliyeye geldi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:19 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Arda Turan, Berkay Şahin, Güncel
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