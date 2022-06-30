Arda Turan ve Berkay'ın davasında Turan'a ikinci kez beraat

Ünlü futbolcu Arda Turan'ın, Şarkıcı Berkay Şahin'in eşi Özlem Şahin'e karşı cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yeniden yargılandığı davada beraatine karar verildi.

Sarıyer Emirgan'daki bir eğlence mekanında 10 Ekim 2018'de futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin dava, 11 Eylül 2019 karara bağlanmış ve Arda Turan hakkında Özlem Şahin'e yönelik 'cinsel taciz' suçundan beraat kararı verilmişti. Karar sonrasında Berkay ile Özlem Şahin'in avukatları 'cinsel taciz' yönünden beraat kararının bozulmasına ilişkin itirazda bulunmuştu. İtirazı değerlendiren İstanbul 25. Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararının bozulmasına hükmetmişti. Bozma kararının ardından yerel mahkemeye gönderilen dava bugün karara bağlandı. İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Arda Turan ile müştekiler Berkay ile Özlem Ada Şahin katılmazken, tarafların avukatları hazır bulundu.

Beraatına karar verilmesi talep edildi

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, bozma kararı uyarınca tanıkların dinlenmiş olduğunu ve tanık anlatımlarının suçun sübutu ile aksi yönünde delil durumunda herhangi bir değişiklik bulunmadığını belirtti. Açıklanan mütalaada sanık Arda Turan'ın üzerine atılı 'cinsel taciz' suçundan kesin ve inandırıcı bir delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatına karar verilmesi talep edildi. Duruşmada müşteki avukatı, açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmek için mahkemeden süre istedi. Sanık avukatları ise mütalaaya katıldıklarını ve süre talebinin yerinde olmadığını söyleyerek müvekkilin beraatına karar verilmesini talep etti.

Arda Turan'ın beraatına hükmedildi

Alınan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Arda Turan'ın 'cinsel taciz' suçundan, üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olmaması gerekçesiyle beraatına karar verdi.

Olayın geçmişi

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava 11 Eylül 2019 tarihinde karara bağlanmıştı. Heyet, Arda Turan'ın Özlem Şahin'e yönelik 'cinsel taciz' suçundan beraatına, 'korku kaygı veya panik oluşturacak şekilde silahla ateş etmek', 'ruhsatsız silah bulundurmak' ve 'kasten yaralama' suçlarından ise toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası çarptırılmasına karar vererek hükmün açıklanmasını geri bırakmıştı. Mahkeme, Berkay Şahin'in Arda Turan'a karşı 'hakaret' suçundan ise tepki nedeniyle işlenmesi dolayısıyla ceza verilmesine yer olmadığına hükmetmişti. Kararın ardından Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin'in avukatları, 'cinsel taciz' yönünden verilen beraat kararına itirazda bulunmuştu. İtirazı değerlendiren İstanbul 25. Bölge Adliye Mahkemesi, kararın bozulmasına hükmetmişti. Bozma ilamında, Özlem Şahin'in konuşmadan sonraki hal ve tavırlarının da tanıklardan sorulması, taraflar arasında geçmişe dayalı bir husumet veya çıkar çatışmasının bulunup bulunmadığının taraflardan ve tanıklardan ayrıca sorularak açıklattırılması gerektiği belirtilmişti. Kararda, "Bu hususlarda yeterli tartışma yapılmadan ve soruşturma aşamasında beyanları alınan Burak Yılmaz ve Onur Ürkmez'in tanık olarak beyanları alınmadan eksik araştırmayla karar verildiği" kaydedilmişti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Arda Turan hakkında 'cinsel taciz', 'kasten yaralama', 'genel güvenliği tehlikeye sokacak tarzda silahla ateş etme', ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından 12,5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. İddianamede, Berkay Şahin hakkında ise 'hakaret' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istenmişti. - İSTANBUL