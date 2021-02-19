Arda Turan ve Gedson Fernandes'ten Alanyaspor maçı değerlendirmesi - Son Dakika

Arda Turan ve Gedson Fernandes'ten Alanyaspor maçı değerlendirmesi

19.02.2021 21:55
Arda Turan ve Gedson Fernandes'ten Alanyaspor maçı değerlendirmesi, System.String[]

Galatasaray futbolcularından Arda Turan ile Gedson Fernandes, ligde Aytemiz Alanyaspor ile yapacakları maça ilişkin açıklamada bulundu.

Galatasaray futbolcularından Arda Turan ile Gedson Fernandes, ligde Aytemiz Alanyaspor ile yapacakları maça ilişkin açıklamada bulundu.

GS TV'ye konuşan oyunculardan Arda, maç maç gittiklerini ve Aytemiz Alanyaspor müsabakasının kendileri için final niteliğinde olduğunu söyledi.

Antalya temsilcisine bu sene şanslarının tutmadığını belirten Arda, "Elimizden geldiği şekilde mücadele ederek yarın liderliğimizi devam ettirmek istiyoruz. Maç maç gidiyoruz. Yarın başka bir final bizim için Alanyaspor maçı. Önemli bir maç ama yarın en iyi oyunumuzu oynayarak kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Takımdaki arkadaşlığa vurgu yapan Arda, sözlerini şöyle tamamladı:

"Galatasaray takımı olarak oynayanı ve oynamayanı ile çok güzel bir aile olduk. Kimse kendini as ya da yedek olarak hissetmiyor. Tam bir aile ortamı oldu. Bu bizim için çok önemliydi. Çünkü uzun bir maç maratonu vardı. Takım olarak, kulüp olarak saha içine bakıyoruz. Bizim işimiz burası. Saha içindeki gücümüze inanıyoruz. Yarın da Alanya maçını en iyi şekilde mücadele verip kazanmak istiyoruz. Çok iyi arkadaşlık var. Herkes birbirine yardım ediyor. Sezon sonuna kadar bu böyle gidecek inşallah. Sonunda da mutlu sona ulaşmak istiyoruz."

Sarı-kırmızılıların yeni transferlerinden Gedson Fernandes ise Galatasaray'a gelmekle isabetli bir karar verdiğini kaydetti.

Doğru bir seçim yaptığına inandığını aktaran Fernandes, "Burada çok mutluyum. Adaptasyon sürecimi en kısa sürede atlatıp o şekilde devam etmek istiyorum. Hocamız bizi en iyi şekilde hazırlıyor. Yarınki maça çıktığımız zaman tam motive olmuş ve galibiyet isteyen bir Galatasaray'ı herkes görecek. Umarım galibiyeti alır, evimize bu şekilde döneriz." değerlendirmesinde bulundu.

Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray, Arda Turan, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Arda Turan ve Gedson Fernandes'ten Alanyaspor maçı değerlendirmesi - Son Dakika Spor


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