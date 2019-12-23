Arda Turan ve oğlu Hamza Arda'nın eğlenceli anları - Son Dakika
Son Dakika Magazin Arda Turan ve oğlu Hamza Arda'nın eğlenceli anları - Son Dakika Magazin

Arda Turan ve oğlu Hamza Arda'nın eğlenceli anları

6 saat önce

Ünlü futbolcu, dün ailesiyle birlikte akşam yemeğine çıktı.

Arda Turan ve oğlu Hamza Arda'nın eğlenceli anları, System.String[]

Ünlü futbolcu, dün ailesiyle birlikte akşam yemeğine çıktı. Bir mekanda yemek yiyen aile geceden eğlenceli anları sosyal medyada paylaştı.


Arda ve Hamza'nın videosunu Aslıhan Doğan Turan çekti. Küçük Hamza'nın babasının 'pizza sever misin' sorusuna 'pizza' cevabını vermesi eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu.


HAMZA ARDA'YA KARDEŞ GELİYOR


Arda Turan ve eşi Aslıhan Turan şu sıralar ikinci bebeklerini bekliyor. Aslıhan Turan beş aylık hamile. Çocukları çok sevdiklerini her fırsatta söyleyen çift, 'Hamza'yı kucağımıza aldık, şu an çok sabırsız bir şekilde 2. 3. ve Allah nasip ederse 4. çocuğu hiç ara vermeden yapmayı düşünüyoruz." demişti.

Aslıhan Doğan, Arda Turan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:50 
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