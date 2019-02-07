Arda Türkmen ile Cajun Baharatlı Somon Yapıyoruz | Yemek Tarifleri
29 dakika önce
Cajun baharatlı somon tarifi! Arda Türkmen ile mutfaktayız ve sizler için çok lezzetli somon tarifi yapıyoruz.
Cajun baharatlı somon tarifi! Arda Türkmen ile mutfaktayız ve sizler için çok lezzetli somon tarifi yapıyoruz. Hem sağlıklı hem de lezzetli cajun baharatlı somon tarifi sizlerin de kolayca yapabileceğiniz yemek tarifleri arasında yer alıyor. Bu müthiş yemek tarifi ve Arda Türkmen'in keyifli sohbeti için videoya bekliyorum.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:10 Kaynak: Youtube
El Hareketi Yaptığı Fotoğrafını Instagram'dan Paylaşan Ece Seçkin, Annesinden Azar İşitti
Unutulan İkramiyeler 5 Yılda 243 Milyon Lirayı Aştı
Katar Ortaklı BMC, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Otobüs Hediye Etti
Dünyanın En Kısa Evliliği 3 Dakika Sürdü! Boşanma Sebepleri 'Pes' Dedirtti