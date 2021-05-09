Arda Türkmen ile Cemal Hünal 30 yıl sonra buluştu
09.05.2021 15:10
Havuz başında çekilmiş birlikte çekilmiş fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Arda Türkmen, altına bu notu düştü: Çocukken Antalya'da havuzda oynayan 2 çocuk olarak ( aslında 3 çocuk, ortadaki de Cemal'in kardeşi Kerem) tanışıp arkadaş olmuşuz....
Havuz başında çekilmiş birlikte çekilmiş fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Arda Türkmen, altına bu notu düştü:
Çocukken Antalya'da havuzda oynayan 2 çocuk olarak ( aslında 3 çocuk, ortadaki de Cemal'in kardeşi Kerem) tanışıp arkadaş olmuşuz.... Sonra bir dönem aynı lisede okumuş ama hiç karşılaşmamışız, ardından Issız Adam filminde yollarımız yine kesişmiş ama yine hiç karşılaşmamışız, kader ağlarını bu fotoğraftan takriben 30 yıl sonra örmüş ve omuz omuza verip mutfakta size keyifli bir program çekmek için bir araya gelmişiz... Hayat hakikaten çok acayip... Bu fotoğrafı annem yollamıştı bana yıllar önce Issız Adam çekilirken... Kısmet bugüneymiş ?????? Cemal ile havuzda oynayarak başlayan serüven 30 yıl sonra mutfakta devam ediyor, fotoğrafın tam hikayesini bölümde anlattım, Cemal de şok geçirdi...
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