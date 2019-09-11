Son Dakika Haberleri: Arda ve Berkay davasında karar açıklandı
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Arda ve Berkay davasında karar açıklandı

36 dakika önce

Futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay arasında geçen yıl yaşanan kavgada mahkeme kararını açıkladı.

Arda ve Berkay davasında karar açıklandı, System.String[]

Futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay arasında geçen yıl yaşanan kavgada mahkeme kararını açıkladı. Arda Turan "kasten adam yaralamadan" 1 yıl 15 gün ceza alırken, cinsel taciz suçlamasından ise beraat etti.

(İHA)

Berkay Şahin, Arda Turan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:15 Kaynak: İHA
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