Arda ve Berkay davasında karar açıklandı
36 dakika önce
Futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay arasında geçen yıl yaşanan kavgada mahkeme kararını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:15 Kaynak: İHA
Futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay arasında geçen yıl yaşanan kavgada mahkeme kararını açıkladı. Arda Turan "kasten adam yaralamadan" 1 yıl 15 gün ceza alırken, cinsel taciz suçlamasından ise beraat etti.
(İHA)
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