ARDAHAN 2 çoban köpeği çiftliğe gelen kurt sürüsünü kaçırttı - Son Dakika

2 çoban köpeği çiftliğe gelen kurt sürüsünü kaçırttı

ARDAHAN'a bağlı Akyaka köyünde aç kaldıkları için hayvan çiftliğine inen kurt sürüsünü çoban köpekleri uzaklaştırdı.

Olay Ardahan'a 15 kilometre uzaklıktaki Akyaka Köyü'nde yaşayan Vedat Özgür'e ait hayvan çiftliğinde meydana geldi. Kurt sürüsü sabah saatlerine yakın kurt sürüsü köyün dışındaki büyükbaş hayvan çiftliğine sinsice yaklaşmaya başladı. Çiftlikteki kameralar tarafından kaydedilen kurt sürüsünü çiftlikte bulunan bir çoban köpeği farketti. Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, kurtların sinsice yaklaştığını hisseden çoban köpeği saldırınca, sesi duyan diğer köpek te harekete geçti. Köpeklerin geldiğini gören kurtlar, paniğe kapılıp kaçmaya başladı. Bu esnada sürüden bir kurt geri kalınca iki köpeği arasınra düştü. Köpeklerin saldırısına karşılık vermeye çalışan kurt, fırsatını bulunca kaçmayı başardı.