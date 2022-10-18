Ardahan 3. sayfa haberleri: Ardahan'da bin 114 sikke ele geçirildi - Son Dakika
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Ardahan 3. sayfa haberleri: Ardahan'da bin 114 sikke ele geçirildi

18.10.2022 13:22
Ardahan 3. sayfa haberleri: Ardahan'da bin 114 sikke ele geçirildi

Ardahan habere göre Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri arama yaptıkları araçta bin 114 adet tarihi eser ele geçirdi.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri arama yaptıkları araçta bin 114 adet tarihi eser ele geçirdi.

Ardahan'da arama yapılan bir araçta Roma ve Bizans Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen bin 114 sikke ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce, kentte S.Y. ve T.E. isimli şahısların bulunduğu araç içerisinde arama yapıldı. Araçta yapılan aramada, eski Roma ve Bizans Dönemlerine ait olduğu değerlendirilen toplam bin 114 adet sikke ele geçirildi.

Araçtaki S.Y. ve T.E. hakkında işlem başlatıldı. - ARDAHAN

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Kaynak: İHA

Jandarma, Tragger, Ardahan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ardahan 3. sayfa haberleri: Ardahan'da bin 114 sikke ele geçirildi - Son Dakika

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