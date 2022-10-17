Bölgede sağanak yağışın ardından sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle, Ardahan-Posof güzergahında görüş mesafesi 10 metrenin altına düştü. Sis nedeniyle Posof ilçesine ulaşımı sağlayan uluslararası karayolunda görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yoğun sis, seyir halinde bulunan sürücülere zor anlar yaşatırken, herhangi bir kazaya karışmamak için yoğun çaba harcadılar.

ARDAHAN - Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kaynak: İHA

Ilgar Dağı, Ardahan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ardahan 3. sayfa haberleri | Ardahan'da yoğun sis ulaşımı aksatıyor - Son Dakika

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