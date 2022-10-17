Ardahan 3. sayfa haberleri | Ardahan'da yoğun sis ulaşımı aksatıyor - Son Dakika
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Ardahan 3. sayfa haberleri | Ardahan'da yoğun sis ulaşımı aksatıyor

17.10.2022 09:05

Ardahan 3. sayfa haberi: - Ardahan'da yoğun sis ulaşımı aksatıyor Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ulaşımda aksamalara neden oldu.

- Ardahan'da yoğun sis ulaşımı aksatıyor

ARDAHAN - Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Ardahan Posof kara yolunun Ilgar Dağı mevkiinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması sürücüleri zor durumda bıraktı. Görüş mesafesinin yer yer 10 metrenin altına düştüğü yolda sürücüler zor anlar yaşadı.

Bölgede sağanak yağışın ardından sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle, Ardahan-Posof güzergahında görüş mesafesi 10 metrenin altına düştü. Sis nedeniyle Posof ilçesine ulaşımı sağlayan uluslararası karayolunda görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yoğun sis, seyir halinde bulunan sürücülere zor anlar yaşatırken, herhangi bir kazaya karışmamak için yoğun çaba harcadılar.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

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Kaynak: İHA

Ilgar Dağı, Ardahan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ardahan 3. sayfa haberleri | Ardahan'da yoğun sis ulaşımı aksatıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ardahan 3. sayfa haberleri | Ardahan'da yoğun sis ulaşımı aksatıyor - Son Dakika
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