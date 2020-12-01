Ardahan 3000 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikasına kavuşuyor - Son Dakika

Ardahan 3000 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikasına kavuşuyor

01.12.2020 10:12
Ardahan 3000 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikasına kavuşuyor, System.String[]

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, kentin en temel sorunu olan göç etkisini ortadan kaldırmak üzere hayata geçirdiği Tekstil Fabrikası Projesi'nde sona gelindiğini duyurdu.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, kentin en temel sorunu olan göç etkisini ortadan kaldırmak üzere hayata geçirdiği Tekstil Fabrikası Projesi'nde sona gelindiğini duyurdu. Halilefendi Mahallesinde yaklaşık 3000 bin metrekarelik alanda yapımı devam eden ve açılış için gün sayan Tekstil Fabrikası inşaatının önemli bir kısmı bitti. İçerisinde üretim atölyesi, yemekhane, sosyal dinlenme alanı ve yönetim ofisi bulunan Tekstil Fabrikası binasında çalışmalar devam ederken, bir yandan da iç donanımı yapılarak açılışa hazır hale getiriliyor.

Belediye Başkanı Faruk Demir, Tekstil Fabrikası açılmasıyla birlikte, çoğunluğunu kadınların oluşturacağı 300 kişiye istihdam sağlanacağını, hane başına vurduğun zaman yaklaşık 2000 kişi demek, kentin göç sorununa merhem olacağını dile getirdi. Demir, "14 Mayıs 2020'de Fabrika temeli atıldı. İnşaatın her aşamasında bulunduk. Arsa dahil 5 milyonluk bu yatırımı tamamen bağış yoluyla yaptırdık. Bizim için önemli olan insanlara AŞ iş olanağı sağlamak ve göçü durdurmaktır. Ardahan'ımıza yeni yatırımlar bağışçılar bekliyoruz" dedi.

Fabrikanın üretime geçmesiyle birlikte üretim ve istihdam kapasitesinin artacağına da vurgu yapan Başkan Faruk Demir, "Burada amacımız Ardahan'da göçü durdurmak, insanlarımızın çalışarak evine ekmek götürmesini sağlamaktır. Bunu başaracağız. Başvuruları almaya başladık. Bir zamanlar aş, ekmek derdiyle Ardahan'dan göç edip gidenlerin şimdilerde memleketine geri döndüğü ve Tekstil Atölyesinde çalışmak için başvuru yaptığını görüyoruz. Tekstil Fabrikası, bu vatandaşlarımız için de önemli bir iş alanı olacaktır. Projemizi burada bırakmayacağız, kapasitesini arttırmak için ayrı bir gayret sarf edeceğiz. Her zaman dediğim gibi başkanlığım döneminde Ardahan'da işsiz kimse bırakmayacağız. Hedef ilçelerimi zede açılıp bu sayıyı 10 ile çarparak. 3000 kişiyi istihdam etmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Ayrıca projenin Ardahan için oldukça önemli olduğuna da değinen Başkan Faruk Demir, projenin uygulanması sürecinde merkezi hükümetten herhangi bir engelleme yapılmadığını da sözlerine ekledi. - ARDAHAN

Ardahan 3000 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikasına kavuşuyor
Ardahan 3000 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikasına kavuşuyor
Ardahan 3000 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikasına kavuşuyor
Ardahan 3000 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikasına kavuşuyor
Ardahan 3000 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikasına kavuşuyor
Ardahan 3000 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikasına kavuşuyor
Ardahan 3000 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikasına kavuşuyor

Faruk Demir, İstihdam, Ardahan, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ardahan 3000 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikasına kavuşuyor - Son Dakika


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