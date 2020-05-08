ARDAHAN 72 yaşındaki Sebahattin Bay, alkışlarla taburcu oldu - Son Dakika

72 yaşındaki Sebahattin Bay, alkışlarla taburcu oldu

ARDAHAN'da koronavirüs tedavisi sonrası iyileşen Sebahattin Bay (72) alkışlar arasında taburcu edildi.

Ardahan'da merkez İnönü Mahallesi'nde yaşayan 7 çocuk babası Sebahattin Bay, yaklaşık bir ay önce rahatsızlandı. Ardahan Devlet hastanesinde muayene olan Bay'a yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. KOAH ve şeker hastalığı da bulunan hastanede tedavi altına alındı. 25 gün süren tedavinin ardından iyileşen Bay, sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi.

25 gün tedavi gördüğü servisten ayrılan Sebahattin Bay, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek vedalaştı.