Son Dakika Haberleri: Ardahan 89 Yaşındaki Kore Gazisi Yaşamını Yitirdi

Ardahan 89 Yaşındaki Kore Gazisi Yaşamını Yitirdi

1 saat önce

89 yaşındaki Kore Gazisi yaşamını yitirdiARDAHAN'da yaşayan Kore Gazisi 89 yaşındaki İmdat Gündüzhev yaşamını yitirdi.

89 yaşındaki Kore Gazisi yaşamını yitirdi

ARDAHAN'da yaşayan Kore Gazisi 89 yaşındaki İmdat Gündüzhev yaşamını yitirdi. Gündüzhev, düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

Ardahanlı Gündüzhev için bugün Merkez Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Vali Mustafa Masatlı, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı. Gündüzhev'in Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarına alınıp, cenaze aracına taşındı. Gündüzhev'in cenazesi Yeni Mahalle Mezarlığında toprağa verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 07:24 Kaynak: DHA

Ardahan, Kore, Güncel
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