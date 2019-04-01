Ardahan 89 Yaşındaki Kore Gazisi Yaşamını Yitirdi
1 saat önce
89 yaşındaki Kore Gazisi yaşamını yitirdiARDAHAN'da yaşayan Kore Gazisi 89 yaşındaki İmdat Gündüzhev yaşamını yitirdi.
89 yaşındaki Kore
Gazisi yaşamını yitirdi
ARDAHAN'da yaşayan Kore Gazisi 89 yaşındaki İmdat Gündüzhev yaşamını yitirdi. Gündüzhev, düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.
Ardahanlı Gündüzhev için bugün Merkez
Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Vali Mustafa Masatlı, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy
, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı. Gündüzhev'in Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarına alınıp, cenaze aracına taşındı. Gündüzhev'in cenazesi Yeni Mahalle
Mezarlığında toprağa verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 07:24 Kaynak: DHA
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