Ardahan'a bal ormanı - Son Dakika

TARIM ve Orman Bakanlığı, dünyadaki dört ana arı ırkından biri olan Kafkas arısının gen merkezi ve aynı zamanda çiçek balında coğrafi işareti bulunan Ardahan'da, bal ormanları oluşturacak.

Bakanlığın 2013 yılında, bal üretiminde dünyada söz sahibi olma hedefiyle hayata geçirdiği eylem planı çerçevesinde yurdun çeşitli bölgelerinde bal ormanları oluşturulması için çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında 2020 yılının ilk bal ormanı, dünyadaki dört ana arı ırkından biri olan, dil uzunluğunun diğer arılara oranla daha uzun olması bakımından çiçeğin özüne daha rahat ulaşabilen ve kaliteli bal üreten Kafkas arısının gen merkezi Ardahan'da oluşturulacak. Bakanlığın çalışmalarıyla Yalnızçam ormanlarının çeşitli bölgelerinde 1 milyon 118 bin metrekarelik alanda nektar bakımından zengin olan ağaçlar dikilecek. Yaklaşık 500 bin liraya mal olması beklenen projeyle, Türkiye'nin tek coğrafi işaret patentli balı olan Ardahan balının hem üretiminin, hem de tanınırlığının artması hedefleniyor.

Bal ormanlarının kurulacağı bölgede incelemede bulunan Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, coğrafi işaret patentli Ardahan balının daha da değerleneceğini belirtti. Bal üretiminde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın eylem planı oluşturduğunu vurgulayan Vali Masatlı, şunları söyledi:

Ardahan, Kafkas arı ırkının gen merkezidir. Dünyadaki dört ticari ana arıdan birisi Ardahan ilimizde yaşamaktadır. Bununla ilgili bizim Kafkas Arısı Gen Merkezi'miz var. Bununla beraber bizim balımız Türkiye'deki çiçek balı olarak coğrafi işareti bulunan tek baldır. Biz de 2019 yılında Valilik olarak Arıcılık Eylem Planı şeklinde bir çalışma yaptık. Yerelde arıcılıkla ilgili sorunlar, arı üretimimiz, arı hastalıklarıyla ilgili mücadele gibi konulara yoğunlaştık. Bunlarla birlikte arı üretimi ve bal üretimi noktasında ciddi bir noktaya geldik. Burası Kafkasya bölgesinin bir parçası olmakla birlikte, ciddi bir endemik bitki türüne de sahiptir. Çiçek balı önemli ancak çam balının da bizim Kafkas arımıza ve balımıza özel bir değer katacağını ümit ediyoruz. Orman Bakanlığı'mız ve Genel Müdürlüğümüzle de çeşitli zamanlarla görüşmelerde bulunduk. Türkiye'de 2020 yılının ilk bal ormanını Ardahan'da kurma yönünde bir projelendirmede bulundular. Bununla beraber bizim arımızın güçleneceğini, arı üretimimiz ve bal üretimimizin de ciddi noktalara geleceğini ümit ediyorum. Bal ormanlarının kurulması yanında ilimizde arıcılarımızın rahatça konaklayabileceği ve üretimlerini arttırabilecekleri, elektrik ve suya ulaşabilecekleri noktalarla ilgili de çalışmalarımız devam etmektedir. Tüm çalışmaların Ardahan'ımızdaki gerek arının daha uzun yaşaması, geninin korunması ve gerekse bal üretimine çok ciddi destek sağlayacağını ümit ediyorum" diye konuştu.

Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi Müdürü Sinan Aydın , "2020 yılı bal ormanı ilk Ardahan'da kurulacak. İlimiz arıcılık alanında Türkiye'nin önde gelen illerinden birisidir. Arı ırkı olarak da dünyadaki dört ana arı ırkından birine ev sahipliği yapması açısından önemli bir coğrafyaya sahiptir. Bin 680 tür bitki ve 84 endemik bitkiyle Türkiye'de ve dünyada söz sahibiyiz. Bal ormanı olarak Yalnızçam mevkisinin düşünülmesi noktasında, Türkiye'de coğrafi işaretli üreticilerimiz için çok önemli. Coğrafi işaret belgesi alan ilk illerden bir tanesiyiz. Dolayısıyla bu ürünün üretilmesi noktasında üreticileri organik bir ortam sağlayarak tamamen katkısız, yüzde yüz çiçek balı üretme noktasında fayda getireceğine inanıyoruz. Dolayısıyla arıcılarımızın arı konaklatması noktasında önemli bir sorunu çözülmüş olacaktır" dedi.

Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu ise, "Bal ormanı projesinin hayata geçmesi arıcılar olarak bizleri sevindirdi. Geçtiğimiz yıl Valimizin meralarla ilgili kararı bize çok katkı sağlamıştı. Bu yıl da bal ormanlarının kurulması çok olumlu bir gelişme. Bal kapasitemizin artacağını umuyorum" şeklinde konuştu.