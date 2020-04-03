Ardahan'a gelen 675 kişiye

Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kente giriş yapan 675 kişinin, 14 gün süreyle ikametlerinde karantinaya alındığı bildirildi.

Vali Mustafa Masatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir süre önce kente giriş yapanlara yönelik 14 gün karantina uygulamasını başlattıklarını anımsattı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda, kente her ne şekilde olursa olsun giriş yapacak kişilerin 14 gün süreyle ikametlerinde gözlem altında tutulacağını ifade eden Masatlı, "Uygulama süresince ilimize giriş yapan 675 kişi evlerinde karantinaya alındı. Bu tedbirlerin tamamı, vatandaşımızın sağlığı ve güvenliği içindir. Yarınlarımıza sağlıklı ve huzurlu girmek istiyorsak, bugün bunları yapmamız lazım. Bu salgınla devlet ve millet olarak birlikte baş edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

Masatlı, söz konusu kişilere ikametlerinden ayrılmaları halinde 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacağını da sözlerine ekledi.