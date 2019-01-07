Ardahan'a İkinci Kodlama Atölyesi

Ardahan'a ikinci kodlama atölyesiARDAHAN Bilim Sanat Merkezi'nde 'Kodla Üret Ardahan Projesi' kapsamında 2. 'kodlama ve robotik atölyesi' açıldı.

Ardahan'a ikinci kodlama atölyesi



ARDAHAN Bilim Sanat Merkezi'nde 'Kodla Üret Ardahan Projesi' kapsamında 2. 'kodlama ve robotik atölyesi' açıldı.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ardahan Eğitim Vakfı ortaklığıyla kurulan 'kodlama ve robotik Atölyesi'nin açılışına Vali Mustafa Masatlı, Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, Ardahan Eğitim Vakfı Başkanı İlter Avşar ve yöneticileri, ve çok sayıda davetli katıldı.



Vali Mustafa Masatlı, 'Büyük devlet olmak, büyük millet olmak veya büyük eğitim projelerin olması bazı şeylere bağlı. Bizim toplumumuzda yaşayan iki kesim var. Birincisi engelli çocuklarımız. Bizler onları kaderine terk edemeyiz. Çok şükür Türkiye'nin geldiği nokta öyle bir noktadır ki, artık insan çocuklarına bakıyor, devlet ona maaş veriyor. Her türlü ihtiyacını, her türlü imkanı sağlıyor. Bir de bizleri geleceğe taşıyacak, bizim oturduğumuz yerleri devredeceğimiz, büyük keşifler yapacak, büyük kaşiflerin olduğu ve kaşiflerin Türkiye'ye değer kattığı bir sistem kurgulamamız gerekiyor. İşte bu da odur. Bilim Sanat Merkezleri Türkiye'de bizim gelecekte bilim insanları, profesörler, valiler, komutanlar, aklınıza ne geliyorsa Türkiye'yi 21.yüzyılada büyük yerlere taşıyacak öğrencilerimiz burada yetişiyor. İnsana yapılan yatırım gerçek yatırımdır. Bu yatırımların büyüyerek devam edeceğine inanıyoruz" dedi.



Vali Masatlı ve katılımcılar, açılış sonrası öğrencilerin kodlama ve robotik atölyesinde tasarladıkları robotları inceleyerek bilgiler aldı.



DÜNYA 10'NCUSU OLMUŞLARDI



Daha öncede Ardahan Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ardahan Eğitim Vakfı'nın (AREV) işbirliği ile 23 Şubat İlkokulu'nda kurulan Kodla Üret Ardahan Robotik Kodlama Atölyesi'nde hayat bulan 'Robothan' projesi, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen Robotik Kodlama MakeX yarışmasında birinci olmuştu. 44'ü özel iki devlet okulu olmak üzere 46 okulun katıldığı yarışmada Ardahan'ı temsil eden Ayşenur Uslu ve Hayriye Tuana Açıkyıldız, Türkiye'yi Çin'de temsil etmeye hak kazınmış ve 350 takımın yarıştığı yarışmada Dünya 10'cusu olmuşlardı.

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