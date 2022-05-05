ARDAHAN'A LAPA LAPA KAR YAĞDI - Son Dakika
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ARDAHAN'A LAPA LAPA KAR YAĞDI

05.05.2022 14:22

ARDAHAN kent merkezi ve Posof ilçesi mayıs ayında yağan lapa lapa karla beyaza büründü.

ARDAHAN kent merkezi ve Posof ilçesi mayıs ayında yağan lapa lapa karla beyaza büründü. Posof'ta çiçek açan meyve ağaçlarında yaşanacak zirai don olayı vatandaşları korkuttu.

Mayıs ayına rağmen hava sıcaklığının düşük olduğu Doğu'da, bugün öğle satlerinde başlayan yağmur yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Gece başlayan yağmur yağışı öğle saatlerinde kar yağışına dönüştü. Mayıs ayında yağan kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekti. Kar yağışına şaşıran bazı Ardahanlılar, "Mayıs ayına rağmen kar yağıyor, Üzülelim mi yoksa sevinelim mi bilmiyoruz. Batıda yaşayanlar denize girerken biz burada üşüyoruz" dedi.

Ardahan'ın Gürcistan sınırındaki Posof ilçesi ile birçok köy kar yağışı sonrası beyaza büründü. Kar kalınlığının 5 santime ulaştığı bölgede kara yolu ulaşımında aksamalara neden oldu. Posof ilçesinde yaşayan Cevdet Demir, "Günlerdir yağmur yağıyor. Bugün kara dönüştü. Hava soğudu. Kar çiçek açan meyve ağaçlarında zirai dona neden olabalir. Dolaba koyduğumuz kışlıkları yeniden çıkardık" diye konuştu.

ARDAHAN'A LAPA LAPA KAR YAĞDI
ARDAHAN'A LAPA LAPA KAR YAĞDI
ARDAHAN'A LAPA LAPA KAR YAĞDI
ARDAHAN'A LAPA LAPA KAR YAĞDI

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Düzce'nin yüksek kesimlerinde Mayıs ayında kar sürprizi Düzce'nin yüksek kesimlerinde Mayıs ayında kar sürprizi (ERZİNCAN - ÖZEL - DRON Erzincan'da Mayıs ayında kar sürprizi (ERZİNCAN - ÖZEL - DRON Erzincan'da Mayıs ayında kar sürprizi Artvin'in yüksek kesimlerinde kar etkili oldu Artvin'in yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Ardahan, Mayıs, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ARDAHAN'A LAPA LAPA KAR YAĞDI - Son Dakika


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