Ardahan'a Lapa Lapa Kar Yağıyor
1 saat önce
Ardahan'da akşam saatlerinde başlayan lapa lapa kar yağışı kısa sürede kenti beyaza bürüdü.
Ardahan
'da akşam saatlerinde başlayan lapa lapa kar yağışı kısa sürede kenti beyaza bürüdü.
Ardahan'da öğleden sonra başlayan yağmur, yerini kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırınca kent beyaza büründü. Özellikle şehir dışında kar yağışının etkisini iyice hissettirmesi nedeniyle önlemlerini arttıran karayolları ekipleri yollarda tuzlama çalışması yaptı.
Gece boyunca aralıklarla yağan kar, şehrin yüksek kesimlerinde etkili olurken, şehir merkezinde kısa sürede kalktı. - ARDAHAN
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:01 Kaynak: İHA
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