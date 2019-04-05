Son Dakika Haberleri: Ardahan'a Lapa Lapa Kar Yağıyor

Ardahan'a Lapa Lapa Kar Yağıyor

53 dakika önce

Ardahan'da akşam saatlerinde başlayan lapa lapa kar yağışı kısa sürede kenti beyaza bürüdü.

Ardahan'a Lapa Lapa Kar Yağıyor, System.String[]
Ardahan'da akşam saatlerinde başlayan lapa lapa kar yağışı kısa sürede kenti beyaza bürüdü. Ardahan'da öğleden sonra başlayan yağmur, yerini kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırınca kent beyaza büründü. Özellikle şehir dışında kar yağışının etkisini iyice hissettirmesi nedeniyle önlemlerini arttıran karayolları ekipleri yollarda tuzlama çalışması yaptı. Gece boyunca aralıklarla yağan kar, şehrin yüksek kesimlerinde etkili olurken, şehir merkezinde kısa sürede kalktı.

(Olgun Yıldız/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:11 Kaynak: İHA

Ardahan, Güncel
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