Ardahan'a mayıs karı - Son Dakika
Üye Girişi

Ardahan'a mayıs karı

05.05.2022 14:45
Ardahan'a mayıs karı

ARDAHAN'da, mayıs ayında kar yağışı etkili olurken, kent merkezi ile Posof ilçesi beyaza büründü.

ARDAHAN'da, mayıs ayında kar yağışı etkili olurken, kent merkezi ile Posof ilçesi beyaza büründü.

Kentte gece başlayan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kar yağışı, özellikle kent merkezi ile Posof ilçesinde etkili oldu. Gürcistan sınırındaki ilçede kar kalınlığı, 5 santimetreye ulaştı, ulaşımda ise zaman zaman aksama meydana geldi.

Posof'ta yaşayan Cevdet Demir, "Günlerdir yağmur yağıyor. Bugün kara dönüştü, hava soğudu. Dolaba koyduğumuz kışlıkları yeniden çıkardık. Kar, çiçek açan meyve ağaçlarında zirai dona neden olabilir" dedi.

Kent merkezinde de mayıs ayında kar yağışına şaşıranlar, karda fotoğraf çektirdi.


Ardahan'a mayıs karı
Ardahan'a mayıs karı
Ardahan'a mayıs karı
Ardahan'a mayıs karı
Ardahan'a mayıs karı
Ardahan'a mayıs karı
Ardahan'a mayıs karı
Ardahan'a mayıs karı
Ardahan'a mayıs karı
Ardahan'a mayıs karı
Ardahan'a mayıs karı
Ardahan'a mayıs karı
Ardahan'a mayıs karı
YORUMLAR
500
Ordu'da mayıs ayında kar yağışı Ordu'da mayıs ayında kar yağışı ARDAHAN'A LAPA LAPA KAR YAĞDI ARDAHAN'A LAPA LAPA KAR YAĞDI

Mayıs, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ardahan'a mayıs karı - Son Dakika


Son Dakika
14:37 Aksoy Araştırma'dan Ertan Aksoy: İlk seçimde iktidar değişecek aksi hayatın olağan akışına aykırı
14:35 Rusya, Ukrayna'ya darbe vurmaya devam ediyor! 600 asker öldürüldü, 3 savaş uçağı düşürüldü
14:22 HDP Genel Merkezi önünde çelenk gerginliği! Polis müdahale etti
14:15 Mahkum'da bu akşam neler olacak? Fırat görevine geri dönebilecek mi?
13:59 Thodex davasında Faruk Fatih Özer'in abisinden şaşırtan savunma: Asıl mağdur biziz!
13:53 Ibrahimovic, Serdar Dursun'a selam söyledi: Gerçek Zlatan'dan kopyasına selam yolluyorum
13:34 Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko Rusya-Ukrayna savaşının beklenenden uzun sürdüğünü açıkladı!
13:25 Düğünde işini yapan zurnacıya maganda kurşunu isabet etti!
13:25 Putin'in aşçısından Batı'ya ağır sözler: Acınası durumdaki nesli tükenmiş sapıklar
13:06 MHP'li Yalçın'dan İYİ Partili Dervişoğlu'na "havlama" iması: Yetiştiği kapıya ürür!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 14:51:21. #1.13#
SON DAKİKA: Ardahan'a mayıs karı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement