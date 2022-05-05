Ardahan'a mayıs karı - Son Dakika

ARDAHAN'da, mayıs ayında kar yağışı etkili olurken, kent merkezi ile Posof ilçesi beyaza büründü.

Kentte gece başlayan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kar yağışı, özellikle kent merkezi ile Posof ilçesinde etkili oldu. Gürcistan sınırındaki ilçede kar kalınlığı, 5 santimetreye ulaştı, ulaşımda ise zaman zaman aksama meydana geldi.

Posof'ta yaşayan Cevdet Demir , "Günlerdir yağmur yağıyor. Bugün kara dönüştü, hava soğudu. Dolaba koyduğumuz kışlıkları yeniden çıkardık. Kar, çiçek açan meyve ağaçlarında zirai dona neden olabilir" dedi.

Kent merkezinde de mayıs ayında kar yağışına şaşıranlar, karda fotoğraf çektirdi.