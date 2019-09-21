Son Dakika Haberleri: Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı
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Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı

22 dakika önce

Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdıARDAHAN'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı

ARDAHAN'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan Şavşat-Ardahan Karayolu'nun 2640 rakımlı sahara dağında kar yağışı, tipi ve sis yüzünden sürücüler zor anlar yaşadı. Sahara Dağı'nda kurulan Yavuzköyün yayla evleri kar altında kalırken, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sahara Geçidi'nde kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zor durumda kaldı.

Yetkililer, bu yolu kullanacak sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı

Karadeniz, Ardahan, Şavşat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 07:25 Kaynak: DHA
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