Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı

Ardahan kent merkezinde mevsimin ilk karı yağdı.

Gece başlayan karla karışık sağanak, sabaha doğru yerini kar yağışı bıraktı.

Aralıklarla yoğunlaşan ken nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

Vatandaşlar bu yıl geçte olsa kent merkezine mevsimin ilk karı düştüğünü, bunun sürpriz olmadığını söylediler.