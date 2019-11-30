Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı
6 saat önce
Ardahan kent merkezinde mevsimin ilk karı yağdı.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 09:34 Kaynak: AA
Ardahan kent merkezinde mevsimin ilk karı yağdı.
Gece başlayan karla karışık sağanak, sabaha doğru yerini kar yağışı bıraktı.
Aralıklarla yoğunlaşan ken nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.
Vatandaşlar bu yıl geçte olsa kent merkezine mevsimin ilk karı düştüğünü, bunun sürpriz olmadığını söylediler.
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