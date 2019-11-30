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Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı

6 saat önce

Ardahan kent merkezinde mevsimin ilk karı yağdı.

Ardahan kent merkezinde mevsimin ilk karı yağdı.

Gece başlayan karla karışık sağanak, sabaha doğru yerini kar yağışı bıraktı.

Aralıklarla yoğunlaşan ken nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

Vatandaşlar bu yıl geçte olsa kent merkezine mevsimin ilk karı düştüğünü, bunun sürpriz olmadığını söylediler.

Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı

Ardahan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 09:34 Kaynak: AA
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