Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı - Son Dakika

Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı

Sonbaharın kendini iyiden iyiye hissettirdiği son günlerde mevsimin ilk karı da yüksek kesimlere düşmeye başladı.

Sonbaharın kendini iyiden iyiye hissettirdiği son günlerde mevsimin ilk karı da yüksek kesimlere düşmeye başladı. Posof ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.

Türkiye'de hava sıcaklıklarının düşüşüyle birlikte Ardahan'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Yetkililer buzlanma uyarısı yaptı. Ardahan'da gün içinde etkisini gösteren soğuk ve yağışlı hava, öğlen saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kentteki yüksek noktalarda kar yağışı etkisini gösterirken, Ardahan'ın Posof ilçesi arasındaki 2550 rakımlı Ulgar dağı geçidinde kar yağışı ile birlikte ulaşımda da aksamalar meydana geldi.

Kar yağışıyla birlikte sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, yetkililer ilerleyen saatlerde oluşabilecek buzlanmaya karşı uyardı. - ARDAHAN

Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı
Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı
Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı
Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı
Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı
Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı
Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı
Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı

Ardahan, Posof, kar, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 13:59 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Putin kameralar önünde Ermenistan Başbakanı'nın yüzüne telefon kapattı Son Dakika! Medeni kanunu hedef alarak "İkinci eşi alın" çağrısı yapan GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer görevden alındı Ayşe Karaman'ın ölümünde karar! Uzman doktora 3 yıl 4 ay hapis Gaziantep FK, Kevin Mirallas'la prensip anlaşmasına vardı Sercan Yıldırım, Aycan Yanaç'la aşk dedikodularına yanıt verdi: O benim kardeşim Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün hesaplarda olacak Dimitris Pelkas, Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçti Otobüste maske kavgası yaptığı adama tokat atan kadın, yüzüne tükürülünce neye uğradığını şaşırdı
Ece Erken, Ahmet Nur Çebi'ye yönelik attığı tweet sonrası taraftarın sert tepkisiyle karşılaştı Ece Erken, Ahmet Nur Çebi'ye yönelik attığı tweet sonrası taraftarın sert tepkisiyle karşılaştı         
13:52
Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı         
13:34
EBA'ya bağlanmak için çatıya çıkan 8 yaşındaki çocuk düşerek öldü EBA'ya bağlanmak için çatıya çıkan 8 yaşındaki çocuk düşerek öldü         
12:02
Ermenistan'da sağlık sistemi çöktü! Yaralı askerler hastane koridorlarında böyle bekliyor Ermenistan'da sağlık sistemi çöktü! Yaralı askerler hastane koridorlarında böyle bekliyor         
11:54
Köylülerin kurduğu güneş paneli, elektrik faturalarını yüzde 70, suyu ise yarı yarıya azalttı Köylülerin kurduğu güneş paneli, elektrik faturalarını yüzde 70, suyu ise yarı yarıya azalttı         
11:05
Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti         
10:50
Eski eşinin telefonuna gelen Eski eşinin telefonuna gelen "Günaydın aşkım" mesajını görünce öldürmüş         
10:36
Trump, Trump, "Görevimin başındayım" mesajı vermek isterken rezil oldu         
10:05
GATA Başhekim Yardımcısı'nın sözleri Bakan Koca'yı da rahatsız etmiş: Gereği yapılacak GATA Başhekim Yardımcısı'nın sözleri Bakan Koca'yı da rahatsız etmiş: Gereği yapılacak         
09:31
Rusya'da düşen topu kurtarmak isterken nehre düşen gençler viral oldu Rusya'da düşen topu kurtarmak isterken nehre düşen gençler viral oldu         
09:30
Kadir Şeker davasında ilginç detay: Bıçağı tespih çeker gibi oynamak için aldım Kadir Şeker davasında ilginç detay: Bıçağı tespih çeker gibi oynamak için aldım         
09:22
Sevgilisi İsmail Hacıoğlu'nun yuvasını yıktığı söylenen Merve Çağıran: Böyle bir şey yok Sevgilisi İsmail Hacıoğlu'nun yuvasını yıktığı söylenen Merve Çağıran: Böyle bir şey yok         
08:44
GATA Başhekim Yardımcısı'ndan skandal sözler! Medeni kanunu hedef alıp, 2. eş çağrısı yaptı GATA Başhekim Yardımcısı'ndan skandal sözler! Medeni kanunu hedef alıp, 2. eş çağrısı yaptı         
08:44
Gerçek tereyağı nasıl anlaşılır? Vatandaşı uyaran uzmanlar iki kritik detaya dikkat çekti Gerçek tereyağı nasıl anlaşılır? Vatandaşı uyaran uzmanlar iki kritik detaya dikkat çekti         
08:33
Ünlü şarkıcı Sıla'nın bikinili tekne pozuna yorum ve beğeni yağıyor Ünlü şarkıcı Sıla'nın bikinili tekne pozuna yorum ve beğeni yağıyor         
08:05
Akıllara durgunluk veren görüntü! Bir evden 42 kaçak göçmen çıktı Akıllara durgunluk veren görüntü! Bir evden 42 kaçak göçmen çıktı         
22:46
Siyah bikinisiyle poz veren Simge Sağın, kusursuz fiziğini sergiledi Siyah bikinisiyle poz veren Simge Sağın, kusursuz fiziğini sergiledi         
21:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2020 14:16:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei