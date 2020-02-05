Ardahan'a SERKA destekli kaz çiftliği kuruluyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ardahan'a SERKA destekli kaz çiftliği kuruluyor - Son Dakika Ekonomi

Ardahan'a SERKA destekli kaz çiftliği kuruluyor

6 saat önce

Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) desteğiyle, Ardahan'a bin baş kapasiteli kaz çiftliği kurulacak.

Ardahan'a SERKA destekli kaz çiftliği kuruluyor, System.String[]

Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) desteğiyle, Ardahan'a bin baş kapasiteli kaz çiftliği kurulacak.


Ardahan'da yerli ırk anaç kaz çiftliği kurulacak. Serhat Kalkınma Ajansı'nın Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programına proje sunan Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün "Ardahan Kaz Yetiştiriciliği Üretim Altyapısının Geliştirilmesi" projesi mali destek almaya hak kazandı.


SERKA Genel Sekreteri Oktay Güven ile Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman tarafından imzalanan sözleşme kapsamında 1000 baş kapasiteli kaz çiftliği kurulacak. Çiftlikte yıllık 12 bin kaz yavrusunun yetiştirilmesi hedefleniyor. Projenin hayata geçirilmesiyle bölgeye özgü yerli ırk üretimine ağırlık verilecek ve işletmelere yüksek verimli yerli ırk anaç kaz temini sağlanacak.


Ardahan'a kurulacak kaz çiftliği ile, bölgeye özgü yerli ırk damızlık materyallerinin üretilerek işletmelere sağlanması, melezleşmeden kaynaklı ırk bozulmalarının önüne geçilmesi, kazın gastronomi turizminde başat bir ürün olarak ön plana çıkarılması, katma değerinin artırılması ve kadın istihdamına önemli katkı sunması hedefleniyor. Bölge illerinde, kazlardan elde edilecek yumurta ve et miktarını arttırmak, tüy ve karaciğer üretimini yaygınlaştırmak ve daha iyi bakım besleme metotları geliştirmek amacı ile çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Ajans, bölgede önemli bir değere sahip kazın üretimi ve tüketimine yönelik projelere desteğini sürdürüyor. - ARDAHAN

Ardahan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kurduğu tesisle yılda 1 milyon çekirge ihraç ediyor
Üniversite sınav ücretlerine yüzde 40 zam geldi İmamoğlu müjdeyi verdi! Deprem dayanıklılık testi 8 bin liradan 300 liraya düşecek Türkiye Avrupa'da asgari ücreti en fazla artıran ikinci ülke oldu

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 18:53:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ardahan'a SERKA destekli kaz çiftliği kuruluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]