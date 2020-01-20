Ardahan'a sezon açılışı için suni kar - Son Dakika
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Ardahan'a sezon açılışı için suni kar

6 saat önce

Ardahan'a sezon açılışı için suni karArdahan'daki Yalnızçam Kayak Merkezi'ne bu yıl yeterli seviyede kar yağmaması nedeniyle sezonu açmak için Erzurum'dan getirilen iki makineyle pistlerde suni karlama yapıldı.

Ardahan'a sezon açılışı için suni kar

Ardahan'daki Yalnızçam Kayak Merkezi'ne bu yıl yeterli seviyede kar yağmaması nedeniyle sezonu açmak için Erzurum'dan getirilen iki makineyle pistlerde suni karlama yapıldı. Vali Mustafa Masatlı, suni karlamayla en az bir pistin hizmete açılacağını söyledi.

Sarıçam ormanlarının arasında, konaklama oteli, modern kapalı sistem telesiyej hattı ve hem profesyonel hem de acemi kayakçılara hizmet verebilen 5 pistiyle bölgenin önemli değeri olan Yalnızçam Kayak tesislerine bu yıl yeterli ölçüde kar yağmadı. Kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmaması nedeniyle bu yıl henüz sezonu açamayan kayak merkezinde Erzurum'dan getirilen 2 makineyle suni karlama çalışması yapıldı.

Kayak merkezinde 5 pistin bulunduğunu ve bu pistlerden en az birisini suni karlama yöntemiyle hizmete açmayı ümit ettiklerini söyleyen Ardahan Valisi Mustafa Masatlı şöyle konuştu:

"Yalnızçam Kayak Merkezi, Ardahan'ın önemli değerlerinden birisidir. Maalesef bu yıl ilimize ve kayak merkezimize çok fazla kar yağmadı. Bizler de gerek buradaki vatandaşlarımız ve gerekse dışarıdan gelen vatandaşlarımızın buradan yararlanması için Erzurum ilinden iki karlama makinesi getirdik. Bu vesileyle beş pistimizin en az bir tanesinde gerekli karı oluşturarak insanlarımızın güzel vakit geçirmesi için pisti hazırlamış olacağız."

Ardahan'a sezon açılışı için suni kar

Kayak Merkezi, Erzurum, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:10 Kaynak: DHA
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