Ardahan Afet Müdahale Planı değerlendirme toplantısı düzenlendi

Afet ve Acil Durum Müdahale Yönetmeliği çerçevesinde hayata geçirilen Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Ardahan Afet Müdahale Planı hazırlandı. Planın değerlendirilmesi ve ilgili kurumlarla koordinasyonun sağlanması amacıyla Vali Mustafa Masatlı Başkanlığında toplantı düzenlendi.



Toplantıda, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından çeşitli toplantılar ve eğitimlerin ardından oluşturulan Afet Müdahale Planı hakkında konuşan Vali Masatlı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının koordinasyonunda ilgili tüm bakanlık, kurum ve kuruluşların katılımı ile ulusal düzey hizmet grubu planlarının çalışıldığını, aynı kapsamda Ardahan'da da Müdahale Planını ve 26 adet Yerel Düzey Hizmet Grubu Operasyon Planının hazırlandığını söyledi.



Vali Masatlı, "Ardahan Müdahale Planı, Türkiye Afet Müdahale Sistemi içinde yerel düzeyde yer alan ana ve destek çözüm ortaklarının görev ve sorumluluklarını, hizmet gruplarının diğer hizmet grupları ile olan ilişkilerini, afet ve acil duruma hazırlık ve müdahale süreçlerini anlatmaktadır. Olası afet ve acil durum anında etkin koordinasyon için gerekli olan hizmet grup teşkilini, ekipman ve insan kaynakları kapasitesinin mevcut durumunu ve ihtiyaç duyulan kapasiteyi de ortaya koymaktadır" dedi.



Vali Masatlı, ayrıca, çalışılan planın olası afet durumunda hayati önem taşıdığını belirterek, üzerine sorumluluk düşen tüm kurumların ve yerel düzey hizmet gruplarının koordineli çalışması yönünde talimatlarda bulundu.



Toplantıda AFAD Müdürlüğü tarafından, hazırlanan plan hakkında detaylı sunumlar yapıldı. - ARDAHAN