Üye Girişi
Ardahan, Ağrı ile Kars'ta sis ve soğuk hava etkili oluyor - Son Dakika

Ardahan, Ağrı ile Kars'ta sis ve soğuk hava etkili oluyor

22.02.2022 09:45
Ardahan, Ağrı ile Kars'ta sis ve soğuk hava etkili oluyor

Ardahan, Ağrı ile Kars'ta, soğuk hava ve sis yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ardahan, Ağrı ile Kars'ta, soğuk hava ve sis yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ardahan'da sabah saatlerinde soğuklar nedeniyle ağaçların kırağı tuttuğu Kura Nehri bölgesinde yoğun sis oluştu.

Ağrı

Ağrı'da da soğukların etkisi altındaki kentte, ağaçlar kırağıyla kaplandı.

Sisin görüş mesafesini düşürmesi, kara yollarında ulaşımı aksattı.

Kars

Kars'ta ise soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Yöre halkı, soğuktan korumak için araçlarını battaniye ve halılarla örtmeye devam ediyor.

Belediye ekipleri ise cadde ve sokaklarda kar ve buz küreme çalışmalarını sürdürdü.

YORUMLAR
500
Ardahan, Ağrı ile Kars'ta sis ve soğuk hava etkili oluyor Ardahan, Ağrı ile Kars'ta sis ve soğuk hava etkili oluyor Çıldır Gölü'ne gelen turistler buz kütleleriyle hatıra fotoğrafı çektiriyor Çıldır Gölü'ne gelen turistler buz kütleleriyle hatıra fotoğrafı çektiriyor Sis ve soğuk hava etkili oldu Sis ve soğuk hava etkili oldu

Ardahan, Kars, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ardahan, Ağrı ile Kars'ta sis ve soğuk hava etkili oluyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:45 Takım Arkadaşı Hikmet'e saldıran Yasin yarışmadan diskalifiye mi edilecek? Acun Ilıcalı'nın kararı merakla bekleniyor
09:42 Vahşi doğasına aykırı davranamazdı! Kurt bir türlü kafese girmedi
09:35 Pencerede öpüşen kız arkadaşlar komşusuna yakalandı! Soluğu mahkemede aldılar
09:24 Horozun çıkardığı sesi duyanlar kulaklarına inanamadı
09:08 Engelli vatandaşı kovan CHP milletvekili Baha Ünlü: Bunu abarttılar hakaret içeren hiçbir şey söylemedim
09:08 Önce satsın diye mallarını devrettiği emlakçı, sonra kendisi öldü! Haydar Dümen'in 100 milyonluk mirası emlakçının çocuklarına kaldı!
08:59 İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Minsk Anlaşması işlemez hale geldi, Ukrayna işgali her an başlayabilir
08:33 Yangın söndürme ürünleri takan firmanın çalışanları 'İşler İyi' dedi! Zill takıp oynadı
08:49 Dedektif anne, sapık komşunun peşinde! 14 yaşındaki kızından çıplak fotoğraf isteyen sapık, bakkala 50 TL bırakınca yakayı ele verdi!
08:39 Muharrem Sarıkaya göndermesi bu sefer Yasak Elma dizisinden geldi! Şevval Sam çalışanı vurarak uzaklaştırıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 09:51:22. #1.13#
SON DAKİKA: Ardahan, Ağrı ile Kars'ta sis ve soğuk hava etkili oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement