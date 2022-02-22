Ardahan, Ağrı ile Kars'ta sis ve soğuk hava etkili oluyor - Son Dakika

Ardahan, Ağrı ile Kars'ta, soğuk hava ve sis yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ardahan'da sabah saatlerinde soğuklar nedeniyle ağaçların kırağı tuttuğu Kura Nehri bölgesinde yoğun sis oluştu.

Ağrı

Ağrı'da da soğukların etkisi altındaki kentte, ağaçlar kırağıyla kaplandı.

Sisin görüş mesafesini düşürmesi, kara yollarında ulaşımı aksattı.

Kars

Kars'ta ise soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Yöre halkı, soğuktan korumak için araçlarını battaniye ve halılarla örtmeye devam ediyor.

Belediye ekipleri ise cadde ve sokaklarda kar ve buz küreme çalışmalarını sürdürdü.