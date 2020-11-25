Ardahan AK Parti Kadın Kolları'ndan 'kadına şiddet' açıklaması - Son Dakika

Ardahan AK Parti Kadın Kolları'ndan 'kadına şiddet' açıklaması

25.11.2020 16:31
Ardahan AK Parti Kadın Kolları'ndan 'kadına şiddet' açıklaması, System.String[]

Ardahan AK Parti Kadın Kolları, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması düzenledi.

Ardahan AK Parti Kadın Kolları, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması düzenledi.

AK Parti il binasında Kadın kollarıyla birlikte gazetecilere açıklamalarda bulunan Kadın Kolları Sosyal Politikalar Başkanı Songül Aktürk Başkut, her yıl olduğu gibi bu yıl da can yakan bir sorun olan "şiddetle" mücadelede çağrıyı tekrarlamak, sadece kadınlara değil, tüm dünyaya haykırmak üzere toplandıklarını söyledi. Kolları Sosyal Politikalar Başkanı Songül Aktürk Başkut, şiddetin turuncu çizgileri olduğunu ve çizgiyi aşanlarla çetin mücadelenin dün olduğu gibi bugün de yarın da süreceğini belirterek,

"Nice insani ve ilmi ilerlemeyi yaşadığımız 2000'li yıllarda bu ilkelliği ve zorbalığı durdurmak için tüm dünyanın mücadele ettiğini görüyoruz. Kadına yönelik şiddet sadece bir kişiye yönelmiş bir tehdit olmaktan çok uzaktır. Bu eylem tüm toplumun huzuruna kast ediyor, aileyi parçalıyor, geriye hayatını kaybetmiş ya da travmalarla dolu kadınlar, mutsuz çocuklar ve karanlık bir gelecek bırakıyor. Şiddet uygulayan ise, insanlıktan çıkıyor. AK Parti, kadın erkek milyonlarca üyesiyle 18 yıllık iktidarı boyunca kadının hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğuna inancını defalarca kanıtlamış, kadını toplumdan, siyasetten, hayattan ayrıştıran her türlü zihniyetle vazgeçmeden, sonuna kadar mücadele etmiş, büyük başarılara imza atmıştır" dedi.

Kadına şiddetin, fikri ve vicdani yoksunluğu zorbalıkla kapatmak olduğunu dile getiren Başkut, "Kadına şiddet en büyük acizlik ve cahilliktir. Şiddet uygulayanları en ağır şekilde cezalandırmak çok önemli olsa da, esas önemli olan şiddeti uygulanmadan önce engelleyebilmektir. Bunun toplumun her ferdini bilinçlendirmekten geçtiğini biliyor ve çalışmalarımızı bu yönde yoğunlaştırıyoruz. Bugüne kadar şiddetle çok yönlü bir mücadele verilmiştir, verilmeye devam edilmektedir. Ancak gidilmesi gereken yol uzundur. Bu uzun yolda tüm tarafların, sivil toplum kuruluşlarının ve toplumun el birliği yapması şarttır" şeklinde konuştu.

Başkut, "Devlet olarak da parti olarak da bizler ne kadar sorumluluklarımızın bilincinde olsak da biliyoruz ki bu ahlaksız, acımasız ve aşağıların aşağısı konumdaki canavarların, zalimlerin ve katillerin bitmez tükenmez saplantıları, bozuk ruh ve karakterleri ve daha pek çok sapkın düşünceleri dünyada yayılarak artmaktadır. Bu acı hadiseler karşısında ülkelerin, şehirlerin, mahallelerin veya apartmanların içine münferit olarak yayılmış, adeta birer virüs gibi sızmış bu hastalıklı hücreleri teker teker ayıklayıp bertaraf etmek için tüm tarafları dayanışmaya davet ediyoruz. AK Kadınlar olarak bizler ilk günkü hassasiyetimiz ve titizlikle, bu konuda tavizsiz duruşumuzu göstermeye devam edeceğiz. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde, her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz" dedi. - ARDAHAN

Ardahan AK Parti Kadın Kolları'ndan 'kadına şiddet' açıklaması

AK Parti, Ardahan, Şiddet, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ardahan AK Parti Kadın Kolları'ndan 'kadına şiddet' açıklaması - Son Dakika


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