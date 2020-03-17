ARDAHAN Aktaş ve Türkgözü Sınır Kapıları yolcu geçişine kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ARDAHAN Aktaş ve Türkgözü Sınır Kapıları yolcu geçişine kapatıldı - Son Dakika

ARDAHAN Aktaş ve Türkgözü Sınır Kapıları yolcu geçişine kapatıldı

18 dakika önce

Aktaş ve Türkgözü Sınır Kapıları yolcu geçişine kapatıldıTÜRKİYE'nin Gürcistan üzerinden Kafkasya'ya açılan Ardahan'daki Aktaş ve Türkgözü Sınır Kapıları, koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 24.00'ten itibaren karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatıldı.

Aktaş ve Türkgözü Sınır Kapıları yolcu geçişine kapatıldı

TÜRKİYE'nin Gürcistan üzerinden Kafkasya'ya açılan Ardahan'daki Aktaş ve Türkgözü Sınır Kapıları, koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 24.00'ten itibaren karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Türkiye ile Gürcistan arasındaki Aktaş ve Türkgözü Sınır Kapılarının bugün saat: 24.00 itibariyle karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatılması kararı alındığı bildirildi. Her iki ülkenin vatandaşlarının termal kameralarla taramadan geçirilerek geçiş yapabileceği belirtilen sınır kapılarında yük taşıyan TIR'ların geçişine ise herhangi bir kısıtlama getirilmedi.

ARDAHAN Aktaş ve Türkgözü Sınır Kapıları yolcu geçişine kapatıldı

Koronavirüs, Gürcistan, Kafkasya, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:54 Kaynak: DHA
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