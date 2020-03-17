ARDAHAN Aktaş ve Türkgözü Sınır Kapıları yolcu geçişine kapatıldı - Son Dakika

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ARDAHAN Aktaş ve Türkgözü Sınır Kapıları yolcu geçişine kapatıldı
18 dakika önce
Aktaş ve Türkgözü Sınır Kapıları yolcu geçişine kapatıldıTÜRKİYE'nin Gürcistan üzerinden Kafkasya'ya açılan Ardahan'daki Aktaş ve Türkgözü Sınır Kapıları, koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 24.00'ten itibaren karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:54 Kaynak: DHA
Aktaş ve Türkgözü Sınır Kapıları yolcu geçişine kapatıldı
TÜRKİYE'nin Gürcistan üzerinden Kafkasya'ya açılan Ardahan'daki Aktaş ve Türkgözü Sınır Kapıları, koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 24.00'ten itibaren karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatıldı.
İçişleri Bakanlığı'nın Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Türkiye ile Gürcistan arasındaki Aktaş ve Türkgözü Sınır Kapılarının bugün saat: 24.00 itibariyle karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatılması kararı alındığı bildirildi. Her iki ülkenin vatandaşlarının termal kameralarla taramadan geçirilerek geçiş yapabileceği belirtilen sınır kapılarında yük taşıyan TIR'ların geçişine ise herhangi bir kısıtlama getirilmedi.
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