Ardahan Ardahan-Şavşat Yolu, Kar ve Tipi Nedeniyle Ulaşıma Kapatıldı
17 dakika önce
Ardahan-Şavşat yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldıDinçer AKTEMURARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle Şavşat yolu ulaşıma kapatıldı.
Ardahan- Şavşat
yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Dinçer AKTEMURARDAHAN, (DHA
)- ARDAHAN'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle Şavşat yolu ulaşıma kapatıldı.
Ardahan'ı Artvin
'in Şavşat ilçesine bağlayan deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükseklikteki Sahara geçidinde kar ve tipi etkili oldu. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Ardahan-Şavşat karayolu ulaşım durdu. Karayolları ekipleri yolu açık tutabilmek için çalışma yürütürken, karayolu valilik kararıyla vatandaşların can güvenliği için geçici bir süre ulaşıma kapatıldı. Yola levha ve duba koyan ekipler, araç geçişini yasakladı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 05:36 Kaynak: DHA
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