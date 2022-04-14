Ardahan-Ardanuç yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Kar ve tipi nedeniyle 4 aydır kapalı bulunan Ardahan-Ardanuç kara yolu ulaşıma açıldı.

Karayolları 183. Şube Şefliği'ne bağlı ekipler, iş makineleriyle yolun Bilbilan geçidinde 6 Nisan tarihinden itibaren başlattığı çalışmayı tamamladı.

1 Aralık 2021'de kapatılan ve 2 bin 581 rakımlı Bilbilan geçidindeki çalışmaların ardından yolda ulaşım normale döndü.

Daha önce açılması planlanan yol, son günlerde etkili olan yoğun kar ve tipinin çalışmaları zorlaştırması dolayısıyla çalışmalar bugüne kaldı.