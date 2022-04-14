Ardahan-Ardanuç yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Kar ve tipi nedeniyle 4 aydır kapalı bulunan Ardahan-Ardanuç kara yolu ulaşıma açıldı.
Karayolları 183. Şube Şefliği'ne bağlı ekipler, iş makineleriyle yolun Bilbilan geçidinde 6 Nisan tarihinden itibaren başlattığı çalışmayı tamamladı.
1 Aralık 2021'de kapatılan ve 2 bin 581 rakımlı Bilbilan geçidindeki çalışmaların ardından yolda ulaşım normale döndü.
Daha önce açılması planlanan yol, son günlerde etkili olan yoğun kar ve tipinin çalışmaları zorlaştırması dolayısıyla çalışmalar bugüne kaldı.
Kaynak: AA
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