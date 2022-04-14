Ardahan-Ardanuç yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Ardahan-Ardanuç yolu ulaşıma açıldı

14.04.2022 16:47
Ardahan-Ardanuç yolu ulaşıma açıldı

Kar ve tipi nedeniyle 4 aydır kapalı bulunan Ardahan-Ardanuç kara yolu ulaşıma açıldı.

Kar ve tipi nedeniyle 4 aydır kapalı bulunan Ardahan-Ardanuç kara yolu ulaşıma açıldı.

Karayolları 183. Şube Şefliği'ne bağlı ekipler, iş makineleriyle yolun Bilbilan geçidinde 6 Nisan tarihinden itibaren başlattığı çalışmayı tamamladı.

1 Aralık 2021'de kapatılan ve 2 bin 581 rakımlı Bilbilan geçidindeki çalışmaların ardından yolda ulaşım normale döndü.

Daha önce açılması planlanan yol, son günlerde etkili olan yoğun kar ve tipinin çalışmaları zorlaştırması dolayısıyla çalışmalar bugüne kaldı.

Ardahan-Ardanuç yolu ulaşıma açıldı
Ardahan-Ardanuç yolu ulaşıma açıldı
Ardahan-Ardanuç yolu ulaşıma açıldı
Ardahan-Ardanuç yolu ulaşıma açıldı

YORUMLAR
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Ardahan, Nisan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ardahan-Ardanuç yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ardahan-Ardanuç yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
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