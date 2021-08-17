Ardahan-Artvin arasındaki tepelerde oluşan sis güzel manzaralar oluşturdu - Son Dakika

Ardahan- Artvin arasındaki tepelerde oluşan siz bölgeye güzellik kattı.

Yavuzköy bölgesindeki tepelere sağanak sonrası sis çöktü.

Güzel manzaraların oluştuğu bölgede araçlarından inen vatandaşlar fotoğraf çekti.

Vatandaşlardan Zeynep Yağcı, sis çöken tepelerde etkileyici manzaraların oluştuğunu belirterek, "Tepeler sisle farklı bir güzellik sunuyor. Biz de yoldan geçerken durup ailece bu güzel manzarayı izledik." dedi.