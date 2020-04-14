ARDAHAN Atatürk'ün siluetinin görüldüğü köy, karantinaya alındı - Son Dakika

ARDAHAN Atatürk'ün siluetinin görüldüğü köy, karantinaya alındı

Atatürk'ün siluetinin görüldüğü köy, karantinaya alındıARDAHAN'ın Damal ilçesinde Atatürk'ün siluetinin görüldüğü Mustafa Kemal Mahallesi, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Atatürk'ün siluetinin görüldüğü köy, karantinaya alındı ARDAHAN'ın Damal ilçesinde Atatürk'ün siluetinin görüldüğü Mustafa Kemal Mahallesi, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Ardahan Valiliği, Mustafa Kemal Mahallesi'nde, bir koronavirüs vakasının tespit edilmesi üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bugünden itibaren karantina uygulamasının başlatıldığı belirtildi. Mustafa Kemal Mahallesi her yıl 15 Haziran- 15 Temmuz tarihleri arasında Karadağ sırtlarında ortaya çıkan Atatürk'ün silueti ile biliniyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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