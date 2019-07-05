Son Dakika Haberleri: Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz Açıklaması
Son Dakika Politika Haber

Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz Açıklaması

33 dakika önce

Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz, Ergenekon ve Balyoz dava süreçlerine ilişkin bir yüzleşmenin yaşanması gerektiğini belirterek, "Birileri sorumluluğu alıp özür dilemeli." dedi.

Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz Açıklaması, System.String[]
Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz, Ergenekon ve Balyoz dava süreçlerine ilişkin bir yüzleşmenin yaşanması gerektiğini belirterek, "Birileri sorumluluğu alıp özür dilemeli." dedi.
Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de en sıkıntılı konunun "adalet" olduğunu ifade etti.
Türkiye'de hukuk fakültelerinin, mahkemelerin olduğunu ancak "adalet olmadığını" öne süren Yılmaz, "Geç gelen adalet de adalet değildir. Ergenekon ve Balyoz davalarında insanları süründürdükten sonra onları aklamanız yetmiyor." diye konuştu.
Ergenekon davasının 12 yıl sürdüğünü dile getiren Yılmaz, 8 kişinin yargılama sürecinde hayatını kaybettiğini anımsattı.
Yılmaz, "Dünyada büyük hukuk cinayetlerinin yaşandığı zaman, eğer o ülkede demokrasi kültürü varsa, birileri çıkar yaşananlardan dolayı özür diler. Bunu yaşatanlarla ilgili de süreç başlatılır. Toplumda bir yüzleşme olur." dedi.
FETÖ kumpasıyla, sahte delillerle başlatılan bu sürecin Türkiye'nin bir travma yaşamasına neden olduğunu ifade eden Yılmaz, bu davalarla Türk ordusunun ve vatanseverlerin hedef alındığını söyledi.
Öztürk Yılmaz, "Ergenekon ve Balyoz süreçlerine ilişkin bir yüzleşmenin yaşanması gerekir; birileri sorumluluğu alıp özür dilemeli." değerlendirmesinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:00 Kaynak: AA
öztürk yılmaz, milletvekili, ardahan, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meclis'te HDP-İYİ Parti gerginliği! Çok konuşulacak "ittifak" açıklaması AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'dan 6222 açıklaması Son dakika! Kılıçdaroğlu'ndan sistem tartışmasına ilk yorum: Eski sisteme biz de dönmek istemiyoruz YİK üyeliğinden 18 bin TL aldığı konuşulan Arınç, maaşıyla ne yapacağını açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 12:33:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]