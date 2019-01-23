Ardahan Balı Markalaşma Yolunda

Ardahan
Arı yetiştiriciler Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, Ardahan Balının marka ve kurumsal kimlik çalışmalarına başlanıldığını söyledi. Evliyaoğlu, "Ardahan çiçek balının coğrafi işaret alınmasıyla ilgili tescillenmesi için Serhat Kalkınma Ajansının (SERKA) desteğiyle, Ardahan Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından 4 yıldır yürütülen çalışmaların tamamlandığını ve Ardahan arıcılığı için çok önemli bir adım daha atıldığını söyledi. Evliyaoğlu, "Geldiğimiz bu noktada coğrafi işaret sertifikalarımızla birlikte artık Ardahan Balının marka ve kurumsal kimlik çalışmalarına başlanmış bulunmaktadır." diye konuştu.
Ardahan Arı yetiştiriciler Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, "Birliğimizin her türlü çalışmasına sonsuz destek olan Serhat Kalkınma Ajansının (SERKA) yaptığı Kurumsal Kimlik Altyapısının Oluşturulması İhalesini kazanan Ankara
merkezli Artı Organizasyon Şirketi Sahibi Murat Sancar Birliğimizi ziyaret ederek projenin paydaşları ile görüşmeler yapmaya başladı. Aynı zamanda Birliğimize üye arıcılarımız, Ardahan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sn. Kemal Yazıcı
, Kafkas Arısı Gen Merkezi Müdürü Sinan Aydın
, Kars
Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof.Dr. Mithat Şahin, Ardahan Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Nurullah Karaca'nın da katılımıyla yapılan görüşmelerde Ardahan Balı ve geleceği hakkında değerlendirmelerde bulunularak, Kurumsal Kimliğin temelini oluşturan unsurlarda hemfikir olunmuştur." dedi.
Evliyaoğlu, Ay içerisinde tamamlanması planlanan çalışmanın sonucunda Kurumsal Kimlik, web sitesi, etiket tasarımları, eğitim sistemi, karekod uygulamaları ortaya konmuş olacak. Böylece Coğrafi İşaret alma hakkı kazanmış Ardahan Balımızın marka değeri artırılarak, hem ülkemizde hem de yurtdışında başarıyla tanıtımı gerçekleştirileceğini ifade etti. - ARDAHAN