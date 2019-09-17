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Ardahan Barosu'ndan Başkan Demir'e ziyaret

50 dakika önce

Ardahan Barosu tarafından gerçekleştirilen genel kurulda Baro Başkanlığı'na getirilen Av. Osman Nuri Yıldız ile yönetim kurulu üyeleri Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'i makamında ziyaret etti.

Ardahan Barosu'ndan Başkan Demir'e ziyaret, System.String[]

Ardahan Barosu tarafından gerçekleştirilen genel kurulda Baro Başkanlığı'na getirilen Av. Osman Nuri Yıldız ile yönetim kurulu üyeleri Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'i makamında ziyaret etti.


Başkan Demir, Ardahan Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgiler vererek Av. Osman Nuri Yıldız ve yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinde başarılar diledi. - ARDAHAN

Osman Nuri Yıldız, Faruk Demir, Ardahan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:37 Kaynak: İHA
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