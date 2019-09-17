Ardahan Barosu'ndan Başkan Demir'e ziyaret
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Ardahan Barosu tarafından gerçekleştirilen genel kurulda Baro Başkanlığı'na getirilen Av. Osman Nuri Yıldız ile yönetim kurulu üyeleri Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'i makamında ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:37 Kaynak: İHA
Ardahan Barosu tarafından gerçekleştirilen genel kurulda Baro Başkanlığı'na getirilen Av. Osman Nuri Yıldız ile yönetim kurulu üyeleri Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'i makamında ziyaret etti.
Başkan Demir, Ardahan Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgiler vererek Av. Osman Nuri Yıldız ve yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinde başarılar diledi. - ARDAHAN
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