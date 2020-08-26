ARDAHAN Bataklığa saplanan hayvanlar, 15 saatte kurtarıldı - Son Dakika

ARDAHAN Bataklığa saplanan hayvanlar, 15 saatte kurtarıldı

Bataklığa saplanan hayvanlar, 15 saatte kurtarıldıARDAHAN'ın Göle ilçesine bağlı Arpaşen köyünde bataklığa saplanan büyükbaş hayvanlar, köylüler ve jandarmanın uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Bataklığa saplanan hayvanlar, 15 saatte kurtarıldı ARDAHAN'ın Göle ilçesine bağlı Arpaşen köyünde bataklığa saplanan büyükbaş hayvanlar, köylüler ve jandarmanın uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Göle ilçesine 30 kilometre mesafedeki Arpaşen köyünde dün sahiplerince beslenmeleri için meraya bırakılan 10 büyükbaş hayvan, Kura nehrinin geçtiği bölgede bataklığa saplandı. Hayvanları kendi imkanlarıyla kurtaramayan vatandaşlar, havanın kararması üzerine Jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ve vatandaşların 15 saat süren çalışması sonucu hayvanlar mahsur kaldığı bataklıktan kurtarıldı.

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 19:01

Kaynak: DHA

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