Ardahan Belediye Başkanı Demir'den, engellilere yönelik sarf ettiği sözlerle ilgili açıklama - Son Dakika
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Ardahan Belediye Başkanı Demir'den, engellilere yönelik sarf ettiği sözlerle ilgili açıklama

18.07.2022 22:48
Ardahan Belediye Başkanı Demir'den, engellilere yönelik sarf ettiği sözlerle ilgili açıklama

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, kent merkezindeki yol ve kaldırım çalışmalarını incelediği sırada engellilere yönelik sarf ettiği sözlerle ilgili açıklama yaptı.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, kent merkezindeki yol ve kaldırım çalışmalarını incelediği sırada engellilere yönelik sarf ettiği sözlerle ilgili açıklama yaptı.

Demir, sosyal medya hesabında yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"???????Bilindiği gibi dün yaşanan bir konuşma (veya olay), bağlamı anlaşılmadan ve bağlamından koparılarak engelliler konusundaki çalışmalarımızı ve hassasiyetimizi gölgeleyebilecek yanlış anlaşılmalara vesile olmuştur. Tam da bu nedenle konuya dair bakışımızı ve hizmetlerimizi kısaca anımsatmak istedim. Erişilebilirlik konusunda yol, kaldırım, park, bahçe gibi tüm alanlarda evrensel kriterlere uygun olarak kent altyapımızı oluşturmaktayız. İlgili videoda görüleceği gibi kaldırımımızın tam ortasında engelli yürüyüş bandına yer ayrılmıştır. Cumhuriyet Halk Partimizin ve belediyemizin yönetim anlayışı evrensel tasarımların da üzerinde bir noktadadır. "

Demir, açıklamasında, "Ardahan'da bir ilke imza atıyoruz. Yaklaşık bir yıl önce belediye olarak hazırladığımız 'Engelleri Birlikte Aşalım' park projemiz, Türkiye'de ilk on içerisine girerek ödül almaya hak kazanmıştır. Türkiye Belediyeler Birliği eş finansmanıyla projemiz onaylanmış ve en geç bir ay içerisinde inşasına başlanacaktır. Daha fazla kaynak yaratıp, daha çok yol, kaldırım ve park yapma isteğimizi dile getirmek amacıyla yaptığımız konuşma yanlış anlaşılmıştır. Bu vesileyle üzülerek belirtmeliyim ki şehrimizin merkezinde dahi cadde ve sokaklarımızda asfalt yol-kaldırım bulunmamaktadır. Kaynak bulduğumuzda yapımına başlayabildiğimiz bütün kaldırımları, yönetmelik gereği engelli vatandaşlarımızın erişilebilirliği şartlarında gerçekleştirmekteyiz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Faruk Demir, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ardahan Belediye Başkanı Demir'den, engellilere yönelik sarf ettiği sözlerle ilgili açıklama - Son Dakika

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