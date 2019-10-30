Son Dakika Haberleri: Ardahan Belediye Başkanı Demir'den "kiralık araç" açıklaması
Son Dakika Genel Ardahan Belediye Başkanı Demir'den 'kiralık araç' açıklaması

Ardahan Belediye Başkanı Demir'den "kiralık araç" açıklaması

52 dakika önce

Ardahan Belediye Başkanı Demir'den "kiralık araç" açıklaması Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, kentte kiralık araç döneminin bittiğini, 12 aracı hibe alarak belediyenin hizmetine soktuklarını söylediARDAHAN - Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, kentte kiralık araç döneminin bittiğini,...

Ardahan Belediye Başkanı Demir'den "kiralık araç" açıklaması

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, kentte kiralık araç döneminin bittiğini, 12 aracı hibe alarak belediyenin hizmetine soktuklarını söyledi

ARDAHAN - Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, kentte kiralık araç döneminin bittiğini, 12 aracı hibe alarak belediyenin hizmetine soktuklarını söyledi.

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Ardahan Belediye Başkanlığına seçilen Faruk Demir, Yeni Mahalle'deki araç parkında Türk bayrakları ile süslenen hibe araçları inceledi. Başkan Faruk Demir, "Mazbatamızı alır almaz araç parkında incelemeler bulunduk. Vahim bir tablo ile karşılaştık. Bu tablo 21'nci yüzyılın Türkiye'sine, Serhat şehrimiz, gururumuz Ardahan'a ve Ardahan Belediyesine yakışmayacak bir ikmal ve araç parkıydı. Hemen yenilenmesi gerektiğini düşündük. Yaklaşık 10 yıla yakın Ardahan Belediyesi araçlarını kiralık olarak tedarik etmiş. Maliyetinin sordum, 8 milyon 600 bin TL civarında olduğunu söylediler" ifadelerini kullandı. Ardından harekete geçtiklerini belirten Demir, "Çevremizle ve belediyelerimizle olan diyaloglarımızla kiralık olarak kullanılan araçlarımızın neredeyse iki mislini hibe olarak, belediyemizin kasasından 5 kör kuruş çıkmadan temin ettik. CHP'li kardeş belediyelerimizden temin ettik ve 10 yıla yakındır süre gelen kiralık araç dönemini bugün itibari ile kapattık. En büyük gider kalemi olan araç kirası Ardahan Belediyesinin ve Ardahan halkının cebinde kalacak" dedi.

Başkanlık görevine bu zorlukları bilerek talip olduklarını ve asla şikayet etmediklerini söyleyen Başkan Demir, "Biz Ardahan'ı örnek bir il yapacağız. Bütün kiralık araçları işten çıkartan ve hibe olarak yerine araç koyan tek belediyeyiz. İl, ilçe, büyükşehir arasından sadece ve sadece Serhat Ardahan bunu başarmıştır" diye konuştu.

Daha sonra hibe araçlarla şehir turu atan Başkan Faruk Demir, halkı selamlayarak araçların Ardahan halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ardahan Belediye Başkanı Demir'den kiralık araç açıklaması

Yeni Mahalle, Faruk Demir, Ardahan, Genel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 02:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dilek İmamoğlu'nun kıyafeti sosyal medyada gündem oldu
Şehit cenazesinde gülen milletvekili sosyal medyada büyük tepki çekti Eşinin önünde hakaret edilen polis memuru dehşet saçtı: 2 kişi ağır yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2019 03:07:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ardahan Belediye Başkanı Demir'den "kiralık araç" açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]