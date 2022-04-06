Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümü kutladı - Son Dakika

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ile Serhat Ardahan Gazeteciler Derneği Başkanı Deniz Başlı, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Belediye Başkanı Demir, mesajında, AA'nın Kurtuluş Savaşı'ndaki haklı mücadelenin dünyaya duyurulması ve halkın bilgilendirilmesine yönelik doğru, yansız haberciliğe duyulan ihtiyaç nedeniyle 6 Nisan 1920'de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulduğunu belirtti.

Anadolu Ajansının, habercilik alanında daima öncü kuruluş ve güvenilir haber kaynağı olduğunu vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Milli Mücadele yıllarından bu yana Türk halkını bilgilendirerek Türk milletinin sesini tüm dünyaya duyuran ve yanı sıra sorumlu ve ilkeli haber anlayışıyla kuruluşundan bugüne kadar milletin güvenilirliğini ve saygınlığını kazanan Anadolu Ajansının 102. yıl dönümünü kutluyor, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında görev yapan bütün personelini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

Deniz Başlı da mesajında, ulusal ve uluslararası kamuoyuna bir asırdan fazladır içerik sunan AA'nın 102'nci yılını kutladığını belirterek, "AA, Türkiye'de olduğu gibi birçok ülkede güvenilir haberin kaynağı olmayı sürdürüyor." ifadelerini kullandı.