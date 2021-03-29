Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir basın mensuplarıyla buluştu - Son Dakika

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, kentte görev basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Demir, kentte görev yapan yerel ve ulusal basın kuruluşu mensuplarıyla bir restoranda buluşmasında yaptığı konuşmada, Ardahan'a hizmet etmek istediklerini söyledi.

Amaçların Ardahan'ı her alanda hak ettiği noktaya taşımak olduğunu ifade eden Demir, "Belediye olarak kentimizi olması gereken noktaya taşımak istiyoruz, bunu da tüm Ardahanlılarla gerçekleştirmek mümkün. Bizler hizmet etmeye geldik. Eksikliklerimiz ve sorunlarımız var, ancak bunlar sırasıyla tek tek çözülecek. Vatandaşlarımızın sabırla bize destek olmalarını istiyoruz." dedi.

Demir, bahar mevsimiyle cadde ve sokaklarda, buzların erimesiyle oluşan bozulmaların da kısa sürede giderileceğini ifade etti.