Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in kaldırım çalışmalarını incelediği sırada yaşanan diyalog, sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.
Demir, yapılan kaldırımları incelerken kendisine engelli yollarını soran bir vatandaşa "Biz onları kolundan tutar götürürüz, her yol bitti engelli yolu mu kaldı" cevabını verdi.
Demir'in bu sözlerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda kullanıcı, videonun altına yorum yaparak belediye başkanının özür dilemesi gerektiğini ifade etti.
Son Dakika › Güncel › Ardahan Belediye Başkanı'ndan 'Engelli yolu ne olacak?' diyen vatandaşa skandal cevap: Her yer bitti engelli yolu mu kaldı? - Son Dakika