Ardahan Belediye Başkanı'ndan "Engelli yolu ne olacak?" diyen vatandaşa skandal cevap: Her yer bitti engelli yolu mu kaldı? - Son Dakika
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Ardahan Belediye Başkanı'ndan "Engelli yolu ne olacak?" diyen vatandaşa skandal cevap: Her yer bitti engelli yolu mu kaldı?

17.07.2022 15:38

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, kentteki kaldırım çalışmalarını denetlediği esnada bir vatandaşın kendisine, "Engelli yolu ne olacak" sorusuna, "Biz onları kolundan tutar götürürüz, her yol bitti engelli yolu mu kaldı" diye yanıt verdi. Demir'in bu sözler büyük tepki çekti.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in kaldırım çalışmalarını incelediği sırada yaşanan diyalog, sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

"HER YOL BİTTİ, ENGELLİ YOLU MU KALDI"

Demir, yapılan kaldırımları incelerken kendisine engelli yollarını soran bir vatandaşa "Biz onları kolundan tutar götürürüz, her yol bitti engelli yolu mu kaldı" cevabını verdi.

ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ

Demir'in bu sözlerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda kullanıcı, videonun altına yorum yaparak belediye başkanının özür dilemesi gerektiğini ifade etti.

YORUMLAR
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Faruk Demir, Ardahan, Güncel, Son Dakika

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