Ardahan Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Faruk Demir Kazandı.
1 saat önce
Ardahan Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Faruk Demir kazandı.
Ardahan Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Faruk Demir kazandı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:08 Kaynak: AA
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