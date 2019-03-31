Ardahan Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Faruk Demir Kazandı

Ardahan Belediye Başkanlığını CHP adayı Faruk Demir kazandı.

Ardahan Belediye Başkanlığını CHP adayı Faruk Demir kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Faruk Demir 5 bin 389, AK Parti adayı Yunus Baydar 4 bin 553 oy aldı.



Demir'in öz geçmişi



Faruk Demir, 1963'de Ardahan'ın Hanak ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Hanak'ta tamamlayan Demir, 1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Şan bölümünden mezun oldu. Demir, 1999 yılında DSP'den Ardahan Milletvekili olarak parlamentoya girdi. Ses sanatçısı olan Demir, evli ve bir çocuk babasıdır.

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