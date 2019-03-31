Son Dakika Haberleri: Ardahan Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Faruk Demir Kazandı

Ardahan Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Faruk Demir Kazandı

1 saat önce

Ardahan Belediye Başkanlığını CHP adayı Faruk Demir kazandı.

Ardahan Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Faruk Demir Kazandı, System.String[]
Ardahan Belediye Başkanlığını CHP adayı Faruk Demir kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Faruk Demir 5 bin 389, AK Parti adayı Yunus Baydar 4 bin 553 oy aldı.

Demir'in öz geçmişi

Faruk Demir, 1963'de Ardahan'ın Hanak ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Hanak'ta tamamlayan Demir, 1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Şan bölümünden mezun oldu. Demir, 1999 yılında DSP'den Ardahan Milletvekili olarak parlamentoya girdi. Ses sanatçısı olan Demir, evli ve bir çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:14 Kaynak: AA

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