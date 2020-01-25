Ardahan Belediyesi deprem seferberliği başlattı - Son Dakika
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Ardahan Belediyesi deprem seferberliği başlattı

6 saat önce

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir Elazığ için yardım kampanyası başlattı.

Ardahan Belediyesi deprem seferberliği başlattı, System.String[]

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir Elazığ için yardım kampanyası başlattı.


Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir Elazığ'da gerçekleşen deprem dolayısıyla mağduriyet yaşayan vatandaşlar için kışlık kıyafet, battaniye, kuru gıda ve nakdi yardım kampanyası başlattı.


Destek kampanyası nedeniyle Ardahan Belediyesi çalışanları da "acil" olarak göreve çağrıldı. Yardım için #ArdahandanYardımEli ismiyle hashtag açıldı.


Depremzedelere yardım ulaştırmak isteyenler belediyenin giriş katından müracaatlarını gerçekleştirebiliyor.


IBAN


TR 09 0001 0001 4926 4726 7750 02


(Deprem Yardım)


Müracaat: Ardahan Belediyesi Giriş Kat


İletişim: 0478 211 30 52 - ARDAHAN

Faruk Demir, Ardahan, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:28 Kaynak: İHA
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