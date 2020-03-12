Ardahan Belediyesi korona virüs riskine karşı önlemlerini arttırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ardahan Belediyesi korona virüs riskine karşı önlemlerini arttırdı - Son Dakika

Ardahan Belediyesi korona virüs riskine karşı önlemlerini arttırdı

6 saat önce

Ardahan Belediyesi şehrin her bir noktasında korona virüs riskine karşı vatandaşların ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyor.

Ardahan Belediyesi korona virüs riskine karşı önlemlerini arttırdı, System.String[]

Ardahan Belediyesi şehrin her bir noktasında korona virüs riskine karşı vatandaşların ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyor.


Ardahan Başkanı Faruk Demir'de dezenfekte çalışmasına katılarak giydiği özel kıyafetle ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.


Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran "korona virüs" salgınına karşı özel kıyafetli ekipler, belediye hizmet binası, taksi, minibüs ve şehirler arsı otobüsler ile yazıhaneler başta olmak üzere toplumun yoğunluklu bulunduğu alanlarda dezenfekte çalışmaları devam ediyor.


Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Faruk Demir, açıklamasında; "Dünya gündemini meşgul eden ve sağlık açısından tehlike arz eden koronavirüsüne karşı Ardahan Belediyesi olarak ilaçlama çalışması başlattıklarını söyledi.


Dünyayı kasıp kavuran korona virüs karşısında ciddi önlemler aldıklarını söyleyen Başkan Demir, Bugün itibariyle ilaçlama işlemini başlattık. Bu çalışmamız haftalar boyunca sürecek. İnşallah bilim adamlarımız bu virüsün aşısını biran önce bulurlar. Bu tehlikeyi ülkemiz ve dünyamız atlatmış olur. Çok şükür Ardahan'ımızda bu virüsten hastaneye sevk edilmiş vatandaşımıza rastlamadık. Herkese sağlık günler diliyorum" dedi. - ARDAHAN

Ardahan Belediyesi, Faruk Demir, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Denizli'de 2 hayırsever veresiye defterlerindeki 60 bin liralık borcu ödedi
Türkiye koronavirüsle mücadele ederken Bodrum'da vatandaşlar denize girdi Yeni tip koronavirüs salgını dünyayı teyakkuza geçirdi Ankara'da su faturası borcu olanların 2 ay boyunca suları kesilmeyecek

Son Dakika Haberleri
23:36 Amasya'da otobüs yazıhanelerinde bilet kuyruğu
23:35 Adalet Bakanlığı korona virüse karşı alınan tedbirleri açıkladı
23:34 İBB'ye ait 21 kütüphane koronavirüs nedeniyle kapatıldı
23:33 Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde "İdlib" fotoğraf sergisi
23:33 İBB'YE AİT 21 KÜTÜPHANE KORONAVİRÜS NEDENİYLE KAPATILDI

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 23:42:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ardahan Belediyesi korona virüs riskine karşı önlemlerini arttırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]