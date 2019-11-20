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Ardahan Belediyesi'nde halk günü toplantıları devam ediyor
6 saat önce
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 'Halk Günü' toplantısında vatandaşları makamında ağırladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:27 Kaynak: İHA
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 'Halk Günü' toplantısında vatandaşları makamında ağırladı.
Bugün gerçekleşen toplantıda vatandaşları dinleyen Başkan Demir, soruları yanıtladı ve sorunlar hakkında çalışma yapmak üzere not aldı. - ARDAHAN
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