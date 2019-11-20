Son Dakika Haberleri: Ardahan Belediyesi'nde halk günü toplantıları devam ediyor
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Ardahan Belediyesi'nde halk günü toplantıları devam ediyor

6 saat önce

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 'Halk Günü' toplantısında vatandaşları makamında ağırladı.

Ardahan Belediyesi'nde halk günü toplantıları devam ediyor, System.String[]

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 'Halk Günü' toplantısında vatandaşları makamında ağırladı.


Bugün gerçekleşen toplantıda vatandaşları dinleyen Başkan Demir, soruları yanıtladı ve sorunlar hakkında çalışma yapmak üzere not aldı. - ARDAHAN

Faruk Demir, Ardahan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:27 Kaynak: İHA
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