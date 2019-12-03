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Ardahan Belediyesi'nden Tapu ve Kadastro protokolü
7 saat önce
Ardahan Tapu ve Kadastro Müdürlüğü ile Belediye Başkanlığı arasında protokol imzalandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:28 Kaynak: İHA
Ardahan Tapu ve Kadastro Müdürlüğü ile Belediye Başkanlığı arasında protokol imzalandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Ardahan Belediye Başkanlığı arasında Web Tapu Sistemi Üzerinden Elektronik Ortamda İşlem Yapılmasına İlişkin Protokol İmzalandı.
Belediye başkanlık makamında, Ardahan İl Tapu Müdürü Mustafa Pancar ve Belediye Başkanı Faruk Demir arasında imzalanan protokol ile bürokratik işlemlerde süreçleri kısaltarak, Ardahanlı vatandaşların memnuniyetini sağlamak hedefleniyor. - ARDAHAN
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