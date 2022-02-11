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ARDAHAN BELEDİYESİ'NDEN 'TASARRUF' KARARI - Son Dakika

ARDAHAN BELEDİYESİ'NDEN 'TASARRUF' KARARI

11.02.2022 11:13

ELEKTRİK, doğalgaz ve akaryakıt fiyatlarındaki artışlar nedeniyle belediyeye gelen faturalarda yüzde 200'e varan artış yaşandığını belirten Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, tasarruf kararı aldıklarını söyleyerek, "Isıtıcıları kaldırdık, kombilerin derecelerini düşürdük.

ELEKTRİK, doğalgaz ve akaryakıt fiyatlarındaki artışlar nedeniyle belediyeye gelen faturalarda yüzde 200'e varan artış yaşandığını belirten Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, tasarruf kararı aldıklarını söyleyerek, "Isıtıcıları kaldırdık, kombilerin derecelerini düşürdük. Belediyeye ait araçların yüzde 30'unu garajlara çektik" dedi.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, ülkenin içerisinden geçtiği, özellikle enerji konusundaki darboğazdan tıpkı bir aile, ev, üretici ve fabrika gibi, belediye olarak ciddi tedbirler almak durumunda kaldıklarını ve gelirler artmadığı gibi giderlerde yüzde 200'e yakın artış olduğunu söyledi. 'Belediye başkanı' seçilirken tasarruf tedbirlerini önemsediklerini vurgulayan Başkan Demir, "Şimdi ise zorunlu bir tasarruf söz konusu. 2021 yılının Ocak ayında Ardahan Belediyesi'nin tüm yerleşkelerindeki aylık doğal gaz tutarı 31 bin 919 TL iken, 2022 yılının Ocak ayında 73 bin 467 TL'ye yükseldi. 2021 yılının Ocak ayında elektrik faturası 82 bin 500 TL iken, 2022 Ocak ayında gelen fatura tutarı 232 bin 970 TL. Yine 2021 yılının Ocak ayında akaryakıt harcamalarının tutarı 61 bin TL iken, 2022 yılının Ocak ayı akaryakıt tutarı 225 bin 568 TL olarak faturalara yansıdı. 2021 yılının Ocak ayında toplamda doğal gaz, elektrik ve akaryakıta 175 bin TL ödedik. Aradan 1 yıl geçmiş 2022 yılının Ocak ayında ödediğimiz tutar 532 bin TL" diye konuştu.

'HAR VURUP, HARMAN SAVURAMAYIZ'

Ardahan halkının emlak, su, katı atık, inşaat gibi ödemelerinin hiçbirine böyle zam yapılmadığını, hatta bazı kalemlerde indirim uygulandığını söyleyen Başkan Demir, şöyle konuştu:

"Belediyemiz bugünden itibaren tüm harcamalarında en az yüzde 50 tasarruf yoluna gitmek zorunda, yoksa işçilerimiz maaş alamayacak, suların pompası çalışamayacak, çöpleri zamanında toplayamayacağız. Tasarrufa Belediye Başkanlığı'nın hizmet binasından başladık. Bütün kombilerin derecelerini düşürdük. Odalardaki tüm ısıtıcıları kaldırdık. Hemşehrilerimizin bir şeyi dikkatle takip etmesini istiyorum. Çok acil olmayan taleplerini biraz esnek karşılamak durumunda kalacağız. Yani 5 kepçemiz çalışıyorsa bunu 2'ye düşüreceğiz. Böylelikle biz Ardahan olarak 3 yıldır nasıl darboğaza girmediysek bundan sonra da girmeyeceğiz. Geçen sene su parasına zam yapmadık. Hatta bazı kalemlerde indirimler yaptık. Bizim harcadığımız her para Ardahan halkının parasıdır. Sizden aldığımız parayı harcıyoruz. Onun için kendi maaşımızdan daha dikkat etmek zorundayız. Har vurup, harman savuramayız. Hiçbir kimseye muhtaç olmayacağız."

Belediyede personelini, sık sık evlerinde olduğu gibi iş yerinde de tasarruf yapmaları konusunda uyaran Başkan Demir, belediye parkındaki araçların yüzde 30'unu garajlara çekerek kepenk indirdiklerini belirtti. Başkan Demir, "Ekonomi düzelene kadar, nisan ayında inşaat sezonu başlayana kadar, akaryakıt tasarrufu yapmak için araçlarımızı dinlenmeye aldık. İnşallah nisana kadar ekonomi düzelir, ülkemiz de toparlanır" dedi.

ARDAHAN BELEDİYESİ'NDEN 'TASARRUF' KARARI
ARDAHAN BELEDİYESİ'NDEN 'TASARRUF' KARARI
ARDAHAN BELEDİYESİ'NDEN 'TASARRUF' KARARI

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Ardahan Belediyesi, Akaryakıt, Doğalgaz, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ARDAHAN BELEDİYESİ'NDEN 'TASARRUF' KARARI - Son Dakika


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